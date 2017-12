Kandidátov na Oscara predstavili ďalšie krajiny Európy a Ázie

Svojich národných kandidátov na Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov predstavili Bulharsko, Srbsko, Arménsko, Litva, Slovinsko, Belgicko, Hongkong, Taiwan, Srí Lanka a Thajsko.

21. sep 2009 o 17:10 SITA

BRATISLAVA. Počas uplynulého víkendu pribudli ďalšie krajiny, ktoré predstavili svojich národných kandidátov na Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov.

Bulharským kandidátom je víťaz filmového festivalu v Sofii - dráma Svetat e goljam i spasenie debne otvsjakade (The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner) v réžii Stephana Komandareva.

Srbi si vybrali snímku Tamo i ovde (Here and There) Darka Lungulova ocenenú na newyorskom festivale Tribeca.

Za Arménsko sa bude o nomináciu uchádzať dokumentárny film A Magician's Nephew o režisérovi Toninovi Guerrovi v réžii Rubena a Vaheho Gevorkiantsovcov.

Litvu bude zastupovať snímka Waterhole v réžii Gytasa Luksasa, ktorá zobrazuje Litvu počas sovietskeho obdobia z pohľadu malého chlapca z dedinky.

Slovinským kandidátom je kriminálny triler Pokrajina St.2 (Landscape No. 2) Vinka Moderndorfera o dvoch zlodejoch umenia, ktorí ukradnú záhadný dokument a ním uvoľnia diabolské sily z minulosti.

Dráma De helaasheid der dingen (The Misfortunates) v réžii Felixa van Groeningena bude vo výbere reprezentovať Belgicko. Snímka je príbehom 13-ročného Gunthera, ktorý v osemdesiatych rokoch vyrastá v malom belgickom meste v domácnosti opilcov, gamblerov a sukničkárov.

Svojich kandidátov postupne predstavujú aj ázijské krajiny. Hongkonským uchádzačom je dráma Lei wangzi (Prince of Tears) v réžii Yonfana, ktorá debutovala na benátskom filmovom festivale.

Taiwan zastupuje dráma No puedo vivir sin ti režiséra Leona Daia - príbeh muža, ktorého pred rokmi opustila matka jeho dieťaťa, a musí tak dcérku vychovávať sám.

Srílanským kandidátom je dráma Akasa Kusum (Flowers of the Sky) v réžii Prasannu Vithanaga.

Thajská filmová asociácia vybrala príbeh lásky Kwam Jam San Tae Rak Chan Yao (Best in Time) v réžii Youngyootha Thongkonthuna. Čínsky filmový úrad informoval, že svoje rozhodnutie oznámi tento týždeň.

Uzávierka prihlášok pre národných kandidátov je 1. októbra. Nominácie v kategórii Najlepší cudzojazyčný film vyhlási americká Akadémia filmových umení a vied 2. februára 2010. O Oscara bude v tomto výbere bojovať pätica filmov. Odovzdávanie prestížnych filmových cien je naplánované na 7. marca 2010.