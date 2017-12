Jánošík sa už do akadémie nevráti

Súboj o výklad pravidiel pri nomináciách na Oscara pokračuje, ale producent filmu vidí svoje šance skepticky.

22. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Producent Rudolf Biermann sa nezhoduje s názorom vedenia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v prípade Jánošíka. Bol by za zvolanie mimoriadneho zhromaždenia jej členov.

BRATISLAVA. Do 1. októbra musí Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) poslať do Los Angeles kópiu s filmom, ktorý nominovala do súťaže o cudzojazyčného Oscara. Bude to Nedodržaný sľub, pretože ten zvíťazil minulý týždeň v hlasovaní akademikov.

Producent Jánošíka Rudolf Biermann proti tomuto výberu nenamieta, odmieta však rozhodnutie SFTA nezaradiť do hlasovania aj jeho film. Myslí si, že všetko by sa ešte dalo zvrátiť zvolaním valného zhromaždenia akadémie, hoci tejto možnosti nedáva veľkú šancu.

Slovenská menšina alebo väčšina?

Výkonná viceprezidentka SFTA Zuzana Mistríková tvrdí, že Jánošík bol z hlasovania o nomináciu na Oscara vylúčený preto, že nespĺňal kritériá väčšinového zastúpenia slovenských tvorcov. Podmienky treba splniť v troch skupinách tvorcov a SFTA usúdila, že tento film ich nespĺňa už v prvej skupine.

Americké pravidlá požadujú, aby aspoň dvaja z trojice producent - režisér - scenárista pochádzali z prihlasovacej krajiny. Mistríková argumentuje aj listom z poľskej strany, ktorá za výkonného producenta označila len Dariusza Jablonského. Keďže režisérky sú Agniezska Holland a Kasia Adamik, väčšinovosť sa vraj tak prichýlila na poľskú stranu.

Podľa Biermanna ide interpretácia SFTA nad rámec nutnosti. On sa odvoláva na americký štatút, kde je za slovom producer v zátvorke ešte písmeno s naznačujúce množné číslo: „Americká akadémia teda jasne pripúšťa možnosť, že producentov môže byť viac. Rovnako nesúhlasím s tým, že výkonným producentom je len Dariusz Jablonski, nikde sa to tak neuvádza," hovorí.

Americká akadémia v druhej skupine posudzuje aj národnosť kameramana, architekta, hudobného skladateľa, strihača, kostýmového výtvarníka a zvukára, v tretej skupine hercov v hlavných úlohách.

„V druhej skupine je Slovensko zastúpené štyrmi tvorcami zo šiestich kategórií, takže spĺňame podmienku väčšiny. V tretej skupine reprezentuje Slovensko Ivan Martinka a Poľsko Michal Žebrowski," hovorí Biermann.

Dnes zvažuje možnosť, že poprosí o vyjadrenie americkú akadémiu. Myslí si, že pre ňu je najdôležitejšie, aby v prihlasovanom filme nebolo viac ako tridsať percent angličtiny.

Biermann argumentuje aj filmom Kráľ zlodejov, ktorý Slovensko prihlásilo v roku 2004, a napriek tomu, že nespĺňa výklad SFTA, Američania ho z oscarovej súťaže nevylúčili.

Hovorí: „Netvrdím, že Jánošík mal hlasovanie o slovenskú nomináciu vyhrať, vravím len, že je do neba volajúcou nespravodlivosťou, že nás do súťaže nepustili. Myslím si, že správnejšie by bolo zaradiť nás do hlasovania. Ak by sme ho náhodou vyhrali, potom by sa akademici mohli znovu stretnúť, aby konečnú nomináciu zvážili."

Mimoriadne zasadnutie asi nebude

Rudolf Biermann pripúšťa, že americká akadémia má dosť iných problémov na to, aby sa zapodievala problémom zo Slovenska. Podľa neho by sa však Jánošíkom mohla znovu zaoberať naša akadémia. „Mimoriadne zhromaždenie by sa ešte dalo do konca septembra zvolať, muselo by to však navrhnúť tridsať percent zo 118 akademikov. To sa mi, bohužiaľ, nezdá reálne."

Zuzana Mistríková možnosť mimoriadneho zhromaždenia SFTA vylučuje. „Ani len teoreticky sa to nedá stihnúť. Okrem toho, dodnes sme nedostali potvrdenie zo slovenskej strany, že film spĺňa podmienky, takže prezídium už celú vec uzavrelo."

Producent hovorí, že list s potvrdením posielal akadémii 8. septembra. „Aj poľský, aj slovenský tím sme v ňom napísali, že spĺňame kritériá väčšinovosti. Ale to nie je podstata sporu, my predsa nemáme akadémii čo potvrdzovať."

Na prípad Jánošík vraj teraz upozorňuje preto, že sa niečo také môže stať v budúcnosti iným filmom.