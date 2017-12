Paul McCartney: Z Beatles sa stali androidi

Vydaním svojho remastrovaného katalógu The Beatles neovládli len reálny svet, ale vďaka ich najnovšej počítačovej hre The Beatles: Rock Band aj virtuálny.

22. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Počítačová hra o skupine Beatles, ktorá sa nedávno dostala na trh, ovládla srdcia fanúšikov takmer všetkých generácií.

Aj vážení hudobní kritici zverejňujú svoje nadšené zážitky, ako si konečne zahrali so svojimi idolmi - s Johnom, Paulom, Georgeom a Ringom. Rovnako spokojní sú aj tínedžeri, ktorí sa takýmto spôsobom môžu zoznámiť s pesničkami legendárnej britskej kapely.

Nejde však o žiadnu revolučnú novinku. Hudobné počítačové hry už dávnejšie ovládli tento druh šoubiznisu. Kapely ako napríklad Aerosmith alebo Metallica v nich našli zdroj veľkých príjmov, s ktorými dosiahli oveľa väčšie zisky ako predajom tradičných hudobných nosičov. Aj keď trend predaja týchto hier klesá, stále sú považované za jednu z foriem záchrany hudobného priemyslu.

S nápadom stvoriť hru The Beatles: Rock Band prišiel syn zosnulého gitaristu kapely Dhani Harrison. Jeho víziu pomáhal spolu s Apple a spoločnosťou Harmonix dotvoriť Giles Martin, syn producenta Georgea Martina. V boxe je k dispozícii 45 piesní The Beatles, s ktorými si môžete zahrať v rôznych prostrediach, kde Fab Four medzi rokmi 1963 až 1969 pôsobili - v Cavern Clube alebo aj na streche štúdií Abbey Road.

Yoko Ono, vdova po Lennonovi, vyhlásila, že Johnovi by sa hra určite páčila. Aj žijúci členovia skupiny Paul McCartney a Ringo Starr sú s Rock Band spokojní, aj keď Paul McCartney s humorom dodáva, že sa z nich stali androidi. „Viete, toto je moderný svet. Buď to prijmete, alebo nie. Som rád, že sme otvorení novým myšlienkam, je to vzrušujúce. Keď to deti chcú, tak prečo nie," povedal pre The Observer Paul s tým, že pre neho je dôležité, aby sa hudba The Beatles stále hrala.

No jeho niekdajší rival z The Rolling Stones, basgitarista Bill Wyman je k novej zábavke dosť skeptický: „Tieto hry zabránia deťom, aby sa naučili poriadne hrať na nástroje. Je to smutné. Vôbec ma to nezaujíma," povedal bývalý člen Stones serveru BBC.

S vydaním videohry s piesňami The Beatles sa kolotoč s novinkami nekončí. Hovorí sa, že na rad príde Jimi Hendrix a je len otázkou času, kedy dôjde aj na Led Zeppelin.