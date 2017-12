Kam chodíme

Hranice hnevu a odpustenia. Kde sa začínajú a kde sa končia? Len zdanlivo táto otázka a odpoveď na ňu nesúvisí so sledovaním koryta Dunaja, jeho rôznych podôb a peripetií. Danubius Fluvius - Dunaj v čase a obrazoch.

22. sep 2009 o 0:00 Ada Jung





Výstava je v bratislavských priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku (aké diplomatické) už niekoľko mesiacov a po celý ten čas akoby sa jej rozdúchavanie slovensko-maďarských problémov netýkalo.



Je zázračné sledovať divokú prírodu. Na rozdiel od nás nekompromisne prekonáva prekážky v mene ďalšieho života. Vlastne ju nezaujíma, kadiaľ tečie. Jej cykly zostávajú nespútané, ale integrujúce, lebo aj keď škrípe zubami, napokon požuje a vypľuje všetko jedovaté tam, kam to patrí - na kompostové pohrebisko.



Danubius Fluvius je výstava úžasná v tom, že návštevníka necháva doslova vyliezť na telo Dunaja. Expozícia sa ťahá z ulice cez vstupné priestory do átria, na poschodie i do pivničných priestorov. Vinie sa ako rieka mnohých tvárí, no v jednoliatom obrazovom prúde.



Vedľa dobových máp sú aktuálne družicové zábery. Ryžuje sa zlato, chytajú ryby, navštevujú vodné mlyny, prechádza sa mostami, čelí povodniam. To všetko za spolupráce 14 múzeí Slovenskej a Maďarskej republiky.