Film o Michaelovi Jacksonovi bude mať svetovú premiéru 27. októbra

Hollywoodske filmy mávajú vo svete často niekoľko premiér, málokedy však bývajú v rovnakom čase. Na začiatku premiéry uvidia diváci satelitný prenos z príchodu hollywoodskych celebrít na premietanie v Los Angeles.

22. sep 2009 o 9:45 TASR

LOS ANGELES. Film Michaela Jacksona This Is It, vyrobený zo záznamov koncertných skúšok pred jeho tragickou smrťou v júni, bude mať simultánnu svetovú premiéru 27. októbra. V ten deň ho súčasne v rovnakom čase uvidia diváci v najmenej 15 svetových metropolách - od Londýna cez Berlín až po Soul, New York a Rio de Janeiro.

Vzhľadom na časové pásma sa londýnska premiéra fakticky začne až po polnoci miestneho času, 28. októbra, a premiéra v Soule bude zasa v raňajších hodinách.

Oficiálny "červený koberec" rozvinú v Los Angeles, informovala v pondelok spoločnosť Sony Pictures, ktorá zaplatila za práva na film 60 miliónov dolárov (41 miliónov eur).

Verejnosť si bude film môcť pozrieť od 28. októbra, avšak iba v obmedzenom čase dvoch týždňov.

Pred svojím úmrtím na predávkovanie lieku na predpis dňa 25. júna, sa Jackson pripravoval na 50 vypredaných koncertov v Londýne.

Na výrobe sa po Jacksonovej smrti dohodla jeho produkčná spoločnosť AEG Live s filmovou spoločnosťou Sony Pictures. Správca Jacksonovho majetku očakáva, že z filmu, obchodných dohôd a predaja albumov po spevákovej smrti získajú do konca tohto roka zisk vyše 200 miliónov dolárov (136 miliónov eur).