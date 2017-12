Pearl Jam už vedia, v čom sú dobrí

Slávna kapela z amerického Seattlu sa na novom albume vrátila ku svojim koreňom.

23. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Dosť dlho neznela skupina Pearl Jam tak vitálne a mladistvo ako teraz.



BRATISLAVA. Názov nového albumu Pearl Jam sa oficiálne vysvetľuje dvomi spôsobmi. Prvým je pocta klasickému písaciemu stroju, presnejšie klávese Backspacer. V aktuálnych rozhovoroch však Eddie Vedder a spol. pripomínajú, že kapela sponzoruje obrovskú pretekársku korytnačku rovnakého mena.

No je tu ešte jeden výklad. Akoby sa s týmto albumom, ktorý má iba 37 minút, kapela vrátila do svojej minulosti, do prvej polovice 90. rokov. Už dlho Pearl Jam nezneli tak mladistvo a vitálne ako teraz.

Volanie divočiny

Keby sme porovnali ich dve posledné platne, jediným spojivom by bol len Vedderov spev. Zatiaľ čo na predchádzajúcom rovnomennom albume zneli doslova „nasrane" a prežúvali v zuboch Bushovou prezidentúru, na novinke znejú oveľa viac relaxovane.

Môže to súvisieť s tým, že Pearl Jam vlani znovu vydali slávny debut Ten, album, ktorý pomáhal spoluvytvárať grungeovú scénu. A členovia skupiny si možno pri počúvaní starých pások uvedomili, prečo boli kedysi takí dobrí.

Nie že by ďalšie albumy kapely nestáli za nič, no ich sila sa rokmi preniesla na koncerty. Ich vystúpenia sa stali oslavou hudby so symbolickými Vedderovými dvomi litrami vína, ktoré vždy vypije na pódiu.

Ďalším faktorom znovuzrodenia Pearl Jam bol určite prvý sólový album Eddie Veddera Into The Wild a zároveň soundtrack k výbornému Pennovmu filmu Útek do divočiny. Tam tento skvelý spevák a energický frontman objavil v sebe citlivého a nápaditého pesničkára. Vypočujte si tiché pesničky Speed of Sound a The End z Backspacera. Akoby vypadli z Vedderovej sólovej platne.

Žolík za mixpultom

A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Po dlhých jedenástich rokoch sa k spolupráci s kapelou vrátil jej bývalý producent, chlap, ktorý v minulosti spolupracoval aj so Springsteenom, Dylanom a ďalšími. Brendan O'Brien nie je typ, ktorý dáva v štúdiu rozumy spoza mixážneho pultu. Rozumie sa do stavby piesní, je skvelým aranžérom a hudobníkom, má čuch na dobré nápady.

Producent naordinoval Pearl Jam, aby veľmi nešpekulovali. Kapela tak nahrala jednoduchý priamočiary, ale aj rozmanitý album. Supersonic, Johnny Guitar alebo úvodná Gonna See My Friend, v ktorej Vedder spieva o priateľoch, bývalých feťákoch, ktorých navštevuje s tým, či sú v poriadku, znejú ako klasický punkrock s odkazom na Ramones.

Singlová The Fixer, ktorú dokonca u nás hrá aj Fun Radio, je po dlhšom čase klasický popsong na spôsob Pearl Jam o tom, že ak sa veci vyvíjajú zle, treba ich napraviť.

Útek pred slávou i smrťou

No v prípade tejto kapely zo Seattlu nikdy nebolo čo fixovať. Hneď na začiatku, po obrovskej vlne záujmu sa Pearl Jam, pomenovaní po halucigénnom koláčiku, ktorý piekla Vedderova babička, uzavreli pred svetom. Prestali poskytovať rozhovory, nenakrúcali videoklipy, len preto, aby ich nezožrala sláva. Aj vďaka tomu Vedder a jeho kumpáni nedopadli ako ich mnohí kamaráti zo scény - pod náhrobným kameňom na cintoríne.

Pearl Jam sú tak jedným z mála mien (medzi nich patrí aj skvelý Mark Lanegan), ktoré stále nesú posolstvo vzbury z 90. rokov. Vtedy pomáhali spolu s Nirvanou, Soundgarden alebo Mudhoney znovu objaviť čaro rockovej hudby. Na Backspaceri ukázali, že na to aj po mnohých rokoch stále majú.