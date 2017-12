Raper Jay-Z by rád spolupracoval s Bonom

Americký hip-hopový veterán sa nebráni multižánrovým spoluprácam. Obdivuje U2 ale aj Coldplay.

24. sep 2009 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. Americký raper Jay-Z by rád spolupracoval aj s umelcami z iných hudobných žánrov, ako napríklad s Bonom z írskej skupiny U2. Povedal to v rozhovore pre webovú stránku MusicOMH.com.

Tridsaťdeväťročný hudobník, vlastným menom Shawn Carter, sa o frontmanovi U2 vyjadril, že je "cool". "Angažuje sa v mnohých aktivitách, na svojom konte má albumy so statusom klasiky, jeho meno má stále svoju váhu a robí toho veľmi veľa pre tento svet," nešetril chválou na adresu Bona hip-hopový veterán.

Okrem toho by autor jedenástich štúdiových albumov rád spolupracoval aj so spevákom Jackom Whiteom z kapely White Stripes. "Videl som ho hrať s Dead Weather. Myslím, že je brilantný, je to génius," vyhlásil sa o Whiteovi manžel speváčky Beyoncé.

Ďalej sa priznal, že závidí pohybové schopnosti členovi skupiny Coldplay a svojmu priateľovi Chrisovi Martinovi: "Je úžasné sledovať, čo predvádza na pódiu. Tiež by som sa tak chcel vedieť hýbať".

Okrem slov chvály však bývalý výkonný riaditeľ vydavateľstva Def Jam taktiež mierne skritizoval svojho "kolegu" Kanyeho Westa, ktorý na nedávnom odovzdávaní MTV Video Music Awards vyskočil na pódium v momente, keď cenu preberala speváčka Taylor Swift.

"Myslím, že to bolo nevhodné," opísal svoje pocity raper. Následne však dodal: "Nepáči sa mi však spôsob, ako s ním médiá zaobchádzajú. Predsa nikoho nezabil, ani nezranil. A aj tak je na titulnej strane každého časopisu".

Informácie priniesla internetová stránka eurweb.com.