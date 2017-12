Filmové premiéry týždňa

Sirota, Wrestler, Kliatba mesačného údolia, Vydatá nevesta, G-Force: Veľmi zvláštna jednotka.

24. sep 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Sirota

Orphan. USA - Kanada 2009,123 minút

Námet: Alex Mace. Scenár: David Leslie Johnson. Réžia: Jaume Collet-Serra. Kamera: Jeff Cutter. Strih: Tim Alverson. Hudba: John Ottman. Hrajú: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Aryana Engineer, Isabelle Fuhrman, Karel Roden a ďalší.

Že Španieli majú v krvi nielen flamenco ale aj horor, dokazuje katalánsky režisér Jaume Collet-Sera vo svojom treťom americkom filme. U nás ho poznáme z neveľmi vydareného Múzea voskových figurín. Na novinke Sirota však nemusel pracovať s Paris Hilton ani s Elishou Cuthbert. Práve naopak - jeho nový film stojí na kvalitných hereckých výkonoch Very Farmigy a Isabelle Fuhrman, na nápaditom príbehu s prekvapujúcou pointou a na schopnosti budovať napätie. Propagátori adopcií detí z domovov však z neho radosť mať nebudú...

Wrestler

The Wrestler

USA - Francúzsko 2008, 115 minút

Scenár: Robert Siegel. Réžia: Darren Aronofsky. Kamera: Maryse Alberti. Strih: Andrew Weisblum. Hudba: Clint Mansell. Hrajú: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis, Wass Stevens, Judah Friedlander a ďalší.

V rámci Projektu 100 naše kiná uvádzajú drámu režiséra Darrena Aronofského z roku 2000 Rekviem za sen. Na lanskom Benátskom festivale prekvapil v podstate jednoduchým, prvoplánovým a sentimentálnym rozprávaním o zabudnutom, skrachovanom zápasníkovi Randym „The Ram‟ Robinsonovi. No vďaka silnému hereckému výkonu Mickeyho Rourka sa snímka stala podmanivou, úprimnou výpoveďou s autobiografickými črtami. V Benátkach film dostal hlavnú cenu - Zlatého leva, neskôr utŕžil dva Zlaté glóbusy a bol nominovaný na Oscara.



Kliatba Mesačného údolia

The Secret of Moonacre

Veľká Británia - Francúzsko - Maďarsko 2008, 104 minút

Námet: Elizabeth Goudge. Scenár: Lucy Shuttleworth, Graham Alborough. Réžia: Gabor Csupo. Kamera: David Eggby. Strih: Julian Rodd. Hudba: Christian Henson. Hrajú: Dakota Blue Richards, Natascha McElhone, Ioan Gruffudd, Tim Curry, Juliet Stevenson a ďalší.

Prevažne v Maďarsku nakrútil režisér Gabor Csupo (Most do Krajiny Terabithia) svoj ďalší fantastický príbeh s mladým dievčaťom, podľa knižnej predlohy z roku 1946. Že je dedičkou rozprávkovej krajiny sa tentoraz na anglickom vidieku dozvedá trinásťročná Maria. Hrá ju Dakota Blue Richards, predstaviteľka hlavnej hrdinky z iného fantastického filmového dobrodružstva Zlatý kompas. Pri maďarsko-francúzsko - britskej Kliatbe Mesačného údolia však spravíte lepšie, ak na Most do krajiny Terabithia aj na Zlatý kompas radšej zabudnete.

Vydatá nevesta

The Accidental Husband

Veľká Británia - USA 2009, 91 minút

Scenár: Mimi Hare, Clare Naylor, Bonnie Sikowitz. Réžia: Griffin Dunne. Kamera: William Rexer II. Strih: Suzy Elmiger. Hudba: Andrea Guerra. Hrajú: Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth, Sam Shepard, Isabella Rossellini, Keir Dullea a ďalší.

Po romantických komédiách štyridsiatničiek Sandry Bullock (Návrh) a Renée Zellweger (32 a stále slobodná) prichádza tridsaťdeväťročná Uma Thurman, ktorej sa scenár Vydatej nevesty zapáčil už pred desiatimi rokmi. Východisko pripomenie Kráľa rybára: rozhlasová moderátorka Emma Loydová neuváženou radou v priamom prenose zničí vzťah hasiča Patricka Sullivana. Ten sa rozhodne pre nanajvýš originálnu pomstu. Pri vzniku snímky s viacerými hviezdami vo vedľajších úlohách pôsobila Uma Thurman aj ako spoluproducentka.



G-Force: Veľmi zvláštna jednotka

USA 2009, 88 minút

Námet: Hoyt Yeatman Jr., David P. I. James. Scenár: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley. Réžia: Hoyt Yeatman. Kamera: Bojan Bazelli. Strih: Mark Goldblatt, Jason Hellmann. Hudba: Trevor Rabin. Hrajú: Bill Nighy, Will Arnett, Zach Galifianakis, Kelli Garner a ďalší. V slovenskom znení: Peter Kočiš, Kristína Turjanová, Martin Nahálka, Juraj Hrčka, Juraj Haviar a ďalší.



Prvý 3-D film producenta Jerryho Bruckheimera je dobrodružná rodinná komédia o trojici morských prasiatok - tajných agentov. Ak nemá nastať koniec sveta, musia sa na vlastnú päsť - pardon, labku - vydať na najťažšiu misiu vo svojom krátkom živote. Kombinácia hraných a digitálne animovaných akcií spolu so stereoskopickým 3-D formátom robia z priemerného príbehu, plného výpožičiek zo všetkých možných aktuálnych akčných snímok, ako-tak stráviteľnú atrakciu. V originále postavy narozprávali hviezdy Nicolas Cage, Penélope Cruz, Sam Rockwell, Steve Buscemi a ďalší.