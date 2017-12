Polícia zase zvoní ráno pri sprche

Francúzska vláda bojuje proti ilegálnej imigrácii zrušením tábora v Calais. Filmári nesúhlasia.

24. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Rozprávať ešte stále môžeme, hovorí francúzsky režisér Philippe Lioret. Vo filme Welcome odkrýva život utečencov a zákony, čo postihujú tých, ktorí sa im rozhodli pomáhať.

BRATISLAVA. Simon je plaveckým trénerom v Calais a nelegálneho irackého imigranta Bilala si najprv zaradil nesprávne. Chodí sem plávať, lebo sa nemá kde umyť, myslel si. Neskôr už jeho túžbu po kondícii s obdivom sledoval, pochopil ju aj podporoval. Potichučky si uvedomil: „Ten chlapec je odhodlaný preplávať La Manche, len aby sa ešte raz mohol stretnúť so svojou láskou. Ja som nebol schopný prebehnúť ani cez ulicu, aby som na svoju ženu zakričal, stoj! Neodchádzaj odo mňa."

Keď susedia udávajú

Film Welcome mal na jar premiéru doma vo Francúzsku - a dnes, keď svetové agentúry znovu rozširujú správy z Calais a píšu o zlikvidovaní imigračného tábora, by sa mohol premietať ako ich príloha. Nie je patetickou melodrámou, je skôr striedmou drámou. Dve príbehové linky, jedna o intímnych vzťahoch a tá druhá s politickým podtextom, sa najprv medzi sebou mierne bijú o hlavnú úlohu. Až ku koncu je zrejmé, že ich od seba nemožno oddeliť. V republike, kde sa na zástavu píšu heslá sloboda - rovnosť - bratstvo, na to nebol pohodlný pohľad.

Zle sa cítil minister pre imigráciu Eric Besson, aj poslanci v Calais. Oni s prívalom utečencov a ich pokusmi dostať sa do Británie potrebovali bojovať. Film Welcome preto napádali ešte predtým, ako sa tábor rozhodli odstrániť. Nemohli však zabrániť režisérovi Philippovi Lioretovi, aby chodil po svetových festivaloch a rozprával o svojom znepokojení. „Utečenci z Iraku, Iránu či Afganistanu sa dnes u nás môžu cítiť podobne ako Židia v roku 1943," hovoril aj na festivale v Karlových Varoch.

Je to zarážajúce prirovnanie, ale tak isto v jeho filme vyznieva i pozícia Francúzov, ktorí sa im pokúšajú pomôcť. Trénerovi Simonovi hrozí, že príde o prácu. Vypočúvajú ho policajti, lebo porušil zákon - viezol mladého Iračana vo svojom aute, párkrát ho dokonca nechal prespať vo svojom byte. Videli to susedia.

Zatiahli ho do sporu, využil to

Simona hrá vo Francúzsku populárny herec Vincent Lindon, aj on nové zákony kritizoval, kedykoľvek ho pozvali do nejakej televíznej diskusie. Bolo to celkom prirodzené, lebo francúzski umelci sa proti moci, najmä tej pravicovej, dlhodobo a tradične vymedzujú.

Režisér Lioret síce tvrdí, že filmom Welcome neplánoval politikov napádať, ani polemizovať s Bessonovým presvedčením, že z utečeneckých táboroch profitovala aj tak najmä mafia pasákov.

Keď už ho však médiá do takého boja zatiahli, využíva to. Pre denník Libération povedal: „Ak vás dnes môže polícia vyrušiť ráno o ôsmej pri sprchovaní len preto, že ste dovolili premrznutému chlapíkovi prespať u vás doma, nech mi teda nikto nehovorí, že to nič nepripomína. Našťastie, ešte stále o tom môžeme rozprávať. Neviem, či by som bol schopný nakrútiť historický film, ale prislúcha mi rozprávať o tom, čo sa v mojej krajine deje dnes. Som predsa filmár i občan."