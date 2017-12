Red Hot Chili Peppers by sa mohli dostať do Rokenrolovej siene slávy

Ďalšími favoritmi sú skupiny Kiss, LL Cool J. Ďalšími po prvý raz nominovanými sú skupiny Genesis, The Hollies, spevák Jimmy Cliff a pesničkárka Laura Nyro.

24. sep 2009 o 10:40 SITA

Zoznam 12 nominovaných ABBA

The Chantels

Jimmy Cliff

Genesis

The Hollies

Kiss

LL Cool J

Darlene Love

Laura Nyro

Red Hot Chili Peppers

The Stooges

Donna Summer

BRATISLAVA. Kalifornská skupina Red Hot Chili Peppers, raper LL Cool J či kapela Kiss sú medzi dvanástkou nominovaných interpretov, z ktorých päť uvedú v marci do Rock'n'rollovej siene slávy.

Kým spomenutí traja interpreti sú nominovaní vôbec po prvý raz, niektorí ostatní ako The Stooges alebo ABBA už v minulosti boli na kandidátnej listine vydanej Nadáciou Rock'n'rollovej siene slávy.

"Je pre nás veľkou poctou, že nás nominovali hneď, ako to pravidlá povolili," povedal pre magazín Billboard bubeník Red Hot Chili Peppers Chad Smith.

Do siene slávy môže byť totiž nominovaný iba interpret, ktorého prvý singel alebo album vyšiel pred viac ako 25 rokmi. Red Hot Chili Peppers vydali debutový eponymný album 10. augusta 1984.

Päť interpretov spomedzi 12 nominovaných vyberie 500 členov nadácie v januári. Ocenenia si na slávnostnom ceremoniáli v hoteli Waldorf Astoria v New Yorku prevezmú 15. marca.

Členovia Rock'n'rollovej siene slávy však tento rok pripravujú ešte jedno veľké podujatie a to výročný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia nadácie.

Vo štvrtok 29. októbra a v piatok 30. októbra v newyorskej Madison Square Garden vystúpia legendy ako U2, Metallica, Stevie Wonder alebo Simon & Garfunkel. Pri príležitostí osláv vyjde v októbri aj box set obsahujúci deväť DVD s titulom Rock and Roll Hall of Fame Live a tiež knižná publikácia The Rock and Roll Hall of Fame: The First 25 Years.

Informáciu zverejnila webová stránka NME.com.