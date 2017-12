Čo počúvame

25. sep 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

Nikdy som nepátral po príčinách toho, ako je možné, že sa v jednom čase na jednom mieste dokáže stretnúť tak veľa dobrých nových skupín. Nemyslím tým nejaký festival, ale americké mesto Seattle, ktorého scéna v 90. rokoch vyprodukovala hneď niekoľko skvelých skupín: Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains a, samozrejme, Pearl Jam.

Posledných menovaných som sledoval od ich prvého albumu Ten. Ten bol naozaj neuveriteľný, a to nielen preto, že napriek názvu neobsahoval desať, ale jedenásť pesničiek. Dnes už len ťažko narazíte na nové cédečko, na ktorom nie je vata, výplň okolo dvoch­-troch hitov. Hoci Pearl Jam už svoj debut nikdy neprekonali, aj najnovší album Backspacer je porciou poctivej muziky. Skladba Unthought Known je jasná hitovka, aj keď už nie taká osobitá ako Alive či Jeremy. No hudba nie sú preteky a úprimnosť je často viac ako originalita.