Nové CD

Monsters of Folk, David Gray, Rolling Stones, Diana Krall.

25. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Monsters Of Folk

Rough Trade/Wegart 2009



Názov kapely Monsters Of Folk je irónia, ale predsa je na tom niečo. Pod touto hlavičkou sa totiž skrývajú štyri významné postavy americkej folkovej, respektíve alt-countryovej scény. M. Ward z She & him, Conor Oberst a Mike Mogis z Bright Eyes a Jim James z My Morning Jacket dali dohromady superskupinu, ktorá svojím charakterom pripomína legendárnych CSN&Y. Ich debutový rovnomenný album má potenciál, s ktorým sa určite dostane do Top 10 najlepších nahrávok tohto roka.





David Gray: Draw The Line

Universal 2009



Írsky pesničkár David Gray si nedávno podmanil ostrovy aj zvyšok sveta svojimi príjemnými a chytľavým pesničkami. V tradícii súčasného folkrockového pesničkárstva pokračuje aj na novom albume Draw The Line, ktorý po výberovke spred dvoch rokov odkrýva novú kapitolu jeho hudobného života. Sympatickému Grayovi na Draw The Line, ktorý vychádza v dvoch rôznych verziách (jedna z nich je doplnená o bonusové živé CD), s dvomi pesničkami pomohli speváčky Annie Lennox a Jolie Holland.





The Rolling Stones: Gimme Shelter

Warner Bros 2009



V novom vydaní vyšiel na DVD slávny dokumentárny film Gimme Shelter od bratov Mayslesovcov. Film mal byť pôvodne oslavou hudby The Rolling Stones z konca šesťdesiatych rokov, ale koncert na festivale Altamont, pri ktorom pred zrakmi kapely dobodal motorkársky gang jedného fanúšika, zmenil snímku na hrozivé memento. Nová edícia obsahuje niekoľko zaujímavých bonusov z koncertu kapely v Madison Square Garden, komentáre tvorcov a výpravnú knižku.





Diana Krall: Quiet Nights (Deluxe Edition)

Verve/Universal 2009



Album známej americkej speváčky Diany Krall Quiet Nights vyšiel síce ešte na jar tohto roka, no v rámci jej aktuálneho turné, počas ktorého sa 12. novembra zastaví aj v Bratislave (Sibamac Aréna), sa objavil v novej verzii. Na prvom CD nájdete dvanásť známych džezových tradicionálov a na DVD záznam siedmich piesní z madridského koncertu v máji tohto roku. Bonusom DVD je pesnička Makin' Whoopee, ktorú si zaspievala s manželom Elvisom Costellom a Eltonom Johnom.