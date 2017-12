Bob Dylan pomôže chudobným oblastiam sveta

Americký spevák Bob Dylan venuje tantiémy zo svojho nadchádzajúceho vianočného albumu na potravinovú pomoc v konfliktných zónach a chudobným ľuďom na celom svete.

25. sep 2009 o 10:20 TASR

ŽENEVA. Americký spevák Bob Dylan venuje tantiémy zo svojho nadchádzajúceho vianočného albumu agentúram poskytujúcim potravinovú pomoc v konfliktných zónach a chudobným ľuďom na celom svete. Oznámila to dnes Organizácia spojených národov.

Pesničkár a skladateľ, ktorého album tradičných vianočných piesní s názvom Christmas In The Heart (Vianoce v srdci) vyjde 12. októbra, daruje autorské honoráre Svetovému Potravinovému Programu (WFP) OSN a britskej charitatívnej organizácii Crisis.

Dylan na albume prespieva vianočné songy ako Here Comes Santa Claus, Winter Wonderland a Little Drummer Boy. Bude to už jeho 47. album.

"Počet hladujúcich vo svete, medzi ktorými je množstvo detí, dosiahol historické maximum, zatiaľ čo objem potravinovej pomoci klesol na historické minimum," uviedla riaditeľka WFP Josette Sheeranová vo vyhlásení.

Dylanov dar podľa nej pomôže zabezpečiť záchrannú sieť pre chudobných ľudí.

"To, že problém hladu je v podstate riešiteľný, znamená, že každý z nás musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sme nakŕmili trpiacich a podporovali snahy o nájdenie dlhodobého riešenia," uviedol Dylan vo vyhlásení.