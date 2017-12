Je lúzer, ale je dobrý

Mickey Rourke wrestlera nehrá, Micky Rourke wrestlerom je. Tam je začarovaná sila nového filmu nezávislého režiséra Darrena Aronofského.

25. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, Miloš Ščepka

Diváci, ktorí sa vlani tisli pred kinom na benátskom filmovom festivale, aby uvideli novinku Darrena Aronofského s Mickeyom Rourkeom, si boli istí. Spolupráca nezávislého filmára známeho sklonom k mystike a surrealizmu (čo dva roky predtým dokázal drámou Fontána) s extravagantným, nadaným, no neveľmi úspešným hercom, štylizujúcim sa zvyčajne do pózy drsného macha, sľubovala nezvyčajné zážitky.





A potom sme videli vlastne prostý, sentimentálny a prvoplánový príbeh zostarnutého chorého zápasníka. Sláva wrestlingu upadla a jeho hviezdy sa predvádzajú v malých kluboch pred hŕstkami rovnako zostarnutých fanúšikov. Mnohí kariére venovali zdravie, väčšina rodiny, len málokto si dokázal nájsť uspokojujúce zamestnanie. Dožívajú a sú smutným „vedľajším produktom" čias postavených na konzume.

Nebál sa Rourkea

David Lynch v roku 1999 prišiel s podobným rozprávaním o starom, so životom účtujúcom mužovi. Jeho Príbeh Alvina Straighta prekvapil, zaujal a získal si nielen divákov a kritikov, ale i nomináciu na Oscara. Deväť rokov nato vykonal podobný obrat o 180 stupňov Darren Aronofsky. S rovnakým, či ešte lepším výsledkom. Aj komerčným: snímka s rozpočtom 7 miliónov dolárov zatiaľ utŕžila 27 miliónov.

Moment šoku a prekvapenia zaváži. Rovnako fakt, že v Lynchových a Aronofského dielach budeme čakať, hľadať a nachádzať druhé, tretie, štvrté a ďalšie plány, významy, línie, nech by boli hocijako prosté. Lenže to nie sú jediné ani rozhodujúce faktory. Wrestler je úspešný, lebo je dobrý. A je dobrý najmä vďaka tomu, že Aronofsky sa nebál zanovito nástojiť na tom, aby hlavnú rolu stvárnil Rourke. Už len to stačilo, aby snímka nadobudla hlbší význam. Pretože príbeh jeho hereckej kariéry v mnohom pripomína filmového zápasníka Randyho Robinsona.

Sám Rourke na tom postavil aj celý svoj vklad do propagačnej kampane. Pre film podstúpil dlhý tvrdý tréning, dôverne spoznal svet veteránov wrestlingu, z čias kariéry profesionálneho boxera mu zostalo zjazvené telo, zničený chrup i dobitá tvár, predčasne zostarnutá vinou alkoholu, drog, ale i nevydarených plastických operácií. Ťažké, ubíjajúce a márne Randyho hľadanie miesta v dnešnom svete je zahrané s takou presvedčivosťou a ľahkosťou, že si ho stotožňujeme s interpretom.

Podobne ako Anthony Hopkins aj Rourke akoby ani nepotreboval hrať, pretože stačí, že on tou postavou Je! V skutočnosti, prirodzene, ide o najvyšší stupeň hereckého majstrovstva a Rourke nám ho predvádza s toľkou suverenitou, ľahkosťou i bravúrou, až tajíme dych.

V službách svojho diela

Keď hľadíme do priepasti, priepasť hľadí do nás. Rourke, ktorý vie svoje o neúspechu, beznádeji, márnivosti aj márnosti, ovplyvnil réžiu, scenár i celý film. Osvojil si a neváhal použiť mnohé postupy skutočných zápasníkov vrátane sebamrzačenia. Priniesol dokonca svoju obľúbenú hudbu (Sweet Child O'Mine nízkorozpočtovému filmu doslova daroval jeho kamarát Axl Rose). Pre spravodlivosť však treba uviesť, že síce menšiu, no nemenej silnú rolu starnúcej striptérky predviedla Marisa Tomei a podmanivá je i Evan Rachel Woodová v úlohe Randyho dcéry.

Aronofského réžia je výborná. Spôsob vedenia hercov, ale i skladba, strih, práca so zvukom, ktorý je často v kontraste k drsnému obrazu, čím ho komentuje, dopĺňa, prehlbuje. Nie, toto vôbec nie je realistický plytký sentimentálny film. Je to čistokrvný a nefalšovaný Aronofsky, len ešte o kus rafinovanejší. Prestal sa vnucovať, neexhibuje sa, ustúpil do úzadia, aby dal vyznieť svojmu dielu. Podarilo sa.