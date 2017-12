Ľudia už stoja v rade na vstupenky na film o Jacksonovi

Vstupenky na dokument This Is It sa začnú predávať až v nedeľu v skorých ranných hodinách, no fanúšikovia už stoja v rade.

25. sep 2009 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. Desiatky fanúšikov Michaela Jacksona sa postavili do radu, aby si tak počkali na vstupenky na dokumentárny film This Is It. Film prináša pohľad do zákulisia príprav série koncertov, na ktoré sa Michael Jackson pripravoval pred svojou smrťou.

"Nikdy v živote som nič podobné neurobila," uviedla jedna z čakajúcich v rade, ktorý sa tiahol ulicami Los Angeles, 53-ročná Sally Rubio. Ako ďalej dodala: "Michael Jackson však za to stojí".

Rubio a ostatní fanúšikovia môžu v rade stráviť ešte niekoľko dní, pretože lístky na prvé losangeleské projekcie 27. októbra by sa mali začať predávať až v nedeľu v skorých ranných hodinách.

Prvých 500 fanúšikov má sľúbené spomienkové vstupenky, ktoré navrhol Jackson na londýnske koncerty v O2 Aréne, čo je ďalší dôvod, ktorý Rubio motivuje k tomu, aby v rade čakala viac než 48 hodín. "Počula som, že sú nádherné," uviedla.

Niektorí čakajúci si so sebou priniesli stoličky a dáždniky, aby si tak "spohodlnili" dlhé čakanie, ktoré je pred nimi. "Bolo to rozhodnutie na poslednú chvíľu," tvrdí Trudy Miles, ktorá čakala v rade spolu so svojimi dcérami.

"Chceli sme ísť do parku, keď mi moja dcéra napísala, že dnes sa budú predávať lístky. Plánovali sme sa ísť na to pozrieť do kina blízko nášho domu, no pomysleli sme si, že toto bude niečo výnimočné, preto sme naložili auto a prišli sem," uzavrela.

Celkovo bude na 27. októbra dostupných 3 000 vstupeniek. Dokument This Is It odštartuje limitované - dvojtýždňové premietanie 28. októbra.

Film spoločnosti Sony Pictures, ktorý je zostavený zo stoviek hodín nakrútených počas nácvikov, režíroval dlhodobý Jacksonov spolupracovník Kenny Ortega, ktorý s ním pracoval na koncertoch This Is It.

Film zachytáva Michaela Jacksona, ako nacvičuje šou. Doplnený je rozhovormi s jeho priateľmi a rodinou.