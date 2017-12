Najlepší album posledného desaťročia vraj nahrali Radiohead

Na prvom mieste kraľujú s ostatnou štúdiovou nahrávkou In Rainbows, ktorú v roku 2007 vydali revolučným spôsobom, keď každý ich fanúšik mohol za album zaplatiť toľko, koľko uznal za vhodné.

25. sep 2009 o 13:45 SITA

Top 10 najlepších albumov rokov 2000 - 2009 Radiohead - In Rainbows (2007) The Strokes - Is This It (2000) Jay-Z - The Blueprint (2001) Radiohead - Kid A (2001) At The Drive-In - Relationship Of Command (2000) Primal Scream - XTRMNTR (2000) The Knife - Silent Shout (2006) Arcade Fire - Funeral (2005) Burial - Untrue (2007) M.I.A. - Kala (2007)

BRATISLAVA. Britská alternatívna legenda Radiohead nahrala podľa on-line magazínu Gigwise najlepšie CD poslednej dekády - tzv. nultých rokov (2000 - 2009).

Najlepšími piesňami z nahrávky sú podľa autorov rebríčka skladby Nude, All I Need či Reckoner.

Skupina charizmatického lídra Thoma Yorkea má v Top 5 ešte jeden album - CD Kid A z roku 2001, ktoré Gigwise zaradil na celkové štvrté miesto.

Druhý najlepší album poslednej dekády nahrali Američania The Strokes. Newyorská kapela združená okolo Juliana Casablancasa albumom Is This It (2000) znovuobjavila čaro "špinavoznejúcej" rockovej hudby a okrem iného sa postarala o to, že "mrkváče" boli opäť v móde.

Na tretie miesto zaradil Gigwise album The Blueprint, ktorého autorom je raper Jay-Z. Autori rebríčka uviedli, že nahrávka je "triumfom v každom smere", no zároveň vyzdvihli piesne Takeover, Izzo (H.O.V.A.) a Girls Girls Girls.

Prvú päťku uzatvárajú dnes už neexistujúci At The Drive-In a ich finálny štúdiový počin Relationship of Command (2000).