Skalní v ofsajde

Rodinný žúr na počesť narodenín svokry alebo medzištátny futbalový zápas? Veselohra režiséra Jána Lacka z roku 1960 stavia na klasických manželských schémach. Jeho súdruhovia, fanúšikovia potrestaní za drobné výtržníctvo „dištancom“ na dôležitý medzištá

26. sep 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska

tny zápas, majú aj po päťdesiatich rokoch svoj šarm.

Čéeseser do toho! Štadión buráca. Vášeň pre futbal sa nemení, pohľad do hľadiska áno. Nevidíme v ňom nijakých holohavých, potetovaných chuligánov, ale statočných, urobených chlapov v slušných oblekoch. Keď sa ústrední hrdinovia filmu Skalní v ofsajde dostanú zapálením novín do potýčky so zákonom, pôsobí to z dnešného pohľadu ako nevinný detský žart.

Nijaké antiteroristické opatrenia, kontroly, kukláči ani zátarasy. Ani žandári už nemôžu byť sympatickejší, krajší a milší. Nikomu na Slovensku nemohla v tom čase sadnúť lepšie uniforma ako Štefanovi Kvietikovi. Jeho esenbák nezdôrazňuje represívne metódy, ale prejavuje úprimný záujem prevychovávať zurvalcov, aby ich výčiny nerobili hanbu nášmu športu.

V centre príbehu filmu stoja traja šikovní inžinieri z Projekty, ktorých jedinou slabosťou je prílišná vášeň k futbalu. Pre ňu sú ochotní trochu sa v hľadisku aj jemne pobiť či trochu zaklamať manželke. Ešte viac však obetujú snahe získať lístky - hocijaké, hocikde, za hocijakú cenu - na medzištátne stretnutie ČSSR - Brazília, ktoré sú „úzkoprofilovým tovarom". Ako praví športovci sa nevzdávajú až do posledného zmeškaného hvizdu.

Skalní v ofsajde sú v podstate moralitkou, ktorá má viesť divákov k uvedomelému prístup k televýchove a športu. Robí to však zábavne a s nadhľadom nad témou i žánrom.

V dobre vystihnutých charakteroch vidno zručnosť autora románovej predlohy Jána Bodeneka i scenáristu Maximiliána Nitru.

Ani režisér Ján Lacko nebol v roku 1960, keď film vznikol, nijakým debutantom, mal za sebou už tri filmy.

Trojica protagonistov - František Dibarbora, Arnošt Garlaty a Anton Mrvečka - bola v tom čase zrodu filmu už známa. Dibarbora sa presadil ako operetný i kabaretný herec, za sebou mal aj veľké filmové roly, napríklad vo filme Paľa Bielika Vlčie diery. Za postavu nemeckého veliteľa Hermanna Thieleho získal dokonca v roku 1949 Národnú filmovú cenu.

Anton Mrvečka už niekoľko rokov predtým s režisérom Lackom spolupracoval na filme Šťastie príde v nedeľu. Anton Garlati bol síce pôvodne amatérskym hercom, mal však už skúsenosti zo scény prešovského divadla, ba aj z účinkovaní vo filmoch renomovaných režisérov, akými boli Kádar či Lettrich.

Tento film by sa oplatilo vidieť, aj keby po polstoročí z neho nezostalo nič iné

ako jeho dokumentárna hodnota. Pre športových nadšencov musí byť zaujímavý pohľad na štadión Slovana zo začiatku šesťdesiatych rokov. Cenné sú aj časti autentických dokumentárnych filmov zo zápasu medzi Brazíliou a Československom v Prahe.

Futbal je vo filme postavený do kontrastu s „vysokým umením" takmer v štýle komiky Woodyho Allena. „Na futbale sa nespieva a chodí tam oveľa viac ľudí," komentuje jeden z trojice.

K nežnému zmiereniu fanúšika Sekáča s jeho kultúrne naladenou manželkou Gitkou dochádza za zvukov Čajkovského opery Eugen Onegin. Manžel pochopí, že aj spevákov treba povzbudzovať ako futbalistov, a tak ich zoberie na milosť. Stále vtipné sú aj paródie frázovitých komentárov športových komentátorov či z radov fanúšikov typu „lietať má lopta, nie hráči".

Pani Sekáčová v podaní Márie Kráľovičovej je vzorom pokrokovej ženy. Má zamestnanie, ale zároveň zostáva dokonalou gazdinkou. Vystrojená ako dáma ide aj na výlet do prírody. V elegantnom domácom turbane sa rovno po návrate z práce pustí drhnúť parkety.

Milým koloritom doby sú aj schôdze domového výboru v práčovni. Pre mladších treba vysvetliť, že išlo o miestnosť v bytovkách, kde sa pralo v časoch, keď ešte ľudia nemali doma automatické práčky. Dnes sa už len pousmejeme aj nad presviedčaním manželky, že potrebujú doma chladničku.

Tvorcovia nezabudli ani na romantickú lásku - hlavným milovníkom je Anton Mrvečka. „Môj záujem je čisto zdravotný," hovorí mu šarmantná sestrička, keď sa ho pokúša dostať na nohy po simulovanej chorobe. Nasleduje nevinné rande, pri ktorom je reč o vôni sosien.

Ak si chcete pripomenúť šesťdesiate roky - časy, keď na našich uliciach vybuchovali kapsle detských šarvancov, nie mafiánske bomby, toto je ten správny film.