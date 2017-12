Kultový film Mucha s Jeffom Goldblumom sa dočká remaku

Prekvapujúce je, že projekt chce zrealizovať David Cronenberg, režisér filmu z roku 1986. Chce nakrútiť remake vlastného remaku.

25. sep 2009 o 15:30 TASR

LOS ANGELES. Remake vlastného remaku by rád nakrútil uznávaný kanadský filmár David Cronenberg (66).

Keď v roku 1986 nakrútil rodák z Toronta novú verziu filmu Kurta Neumanna Mucha z roku 1958, málokto tušil, že snímka s Jeffom Goldblumom sa zaradí medzi najuznávanejšie remaky fimovej histórie.

O to prekvapujúcejšia je informácia časopisu Hollywood Reporter, podľa ktorej by sa David Cronenberg rád vrátil k tomuto projektu, pričom o nápade už rokuje so spoločnosťou Fox.

Filmár má na konte viacero, aj keď nie mimoriadne vysoký počet pozoruhodných snímok, z ktorých mali niektoré možnosť vidieť aj diváci na Slovensku, napríklad Nahý obed, eXistenCIA, Pavúk, História násilia a naposledy Prísľuby z Východu.

David Cronenberg získal na MFF v Cannes v roku 1996 osobitnú cenu poroty za film Crash a o desať rokov neskôr aj Zlatú palmu za celoživotné dielo.

V roku 1999 ho zaradili medzi umelcov na Kanadskom chodníku slávy, o tri roky neskôr sa stal laureátom vysokého kanadského vyznamenania Order of Canada a v tomto roku aj nositeľom francúzskeho Radu Čestnej légie.