Protipirátsky zákon rozdelil hudobníkov

Poprední britskí umelci sa nevedia zhodnúť, ako bojovať proti nelegálnemu zdieľaniu hudby na nete.

LONDÝN. Skupina muzikantov, medzi nimi Annie Lennoxová alebo Radiohead, sa ohradila proti zákonu, ktorý by obmedzil internetovým pirátom prístup k internetu.

Vyhlásenie nezávislého združenia interpretov (FAC), reaguje na návrh zákona, ktorý by umožňoval obmedziť alebo zrušiť internetové pripojenie ľuďom, ktorí opakovane sťahujú hudbu na nelegálnych serveroch. To by podľa nich obmedzilo dôležitý nástroj propagácie pomáhajúci najmä začínajúcim umelcom bez zmluvy s veľkým vydavateľom.

Ich počínanie však ostro kritizovala Lilly Allenová. Speváčka, s ktorou súhlasí napríklad aj James Blunt uviedla, že toto vyhlásenie nedáva zmysel. „Podľa FAC je návrh nového zákona útokom na ľudské práva. Krádež ale nie je žiadne ľudské právo," citovala agentúra Reuters rozčúlenú speváčku. „Zmyslom zákona je iba identifikovať tých, ktorí nelegálne sťahujú hudbu a požiadať ich, aby s tým skončili, alebo im v tom zamedziť."

Allenová zároveň oznámila, že plánuje skončiť kariéru, a preto jej postoj nie je žiadnou „krížovou výpravou".

Niektorí umelci sa v poslednom čase uchýlili k živému vystupovaniu, aby im nahradilo ušlé zisky. Koncertovanie však nie je možnosťou pre všetkých, namieta člen legendárnej skupiny ABBA Björn Ulvaeus. „Poukazuje to na ignoranciu tých, čo si myslia, že tvorcovia pesničiek sú zároveň vždy ich interpretmi. Tak to väčšinou nie je," uviedol Ulvaeus, inak zástanca potierania internetového pirátstva.