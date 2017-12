Ponúka Jánošík iba útoky, bitky a ruje?

Koprodukčný historický príbeh pobúril Poliakov. Vo filme, ktorý má podtitul Pravdivá história, sa zdajú ich horalky zbojníkom príliš dostupné.

25. sep 2009 o 16:33 Zuzana Kohútková

VARŠAVA. Predseda Zväzu Podhalancov v poľskom Zakopanom Marcin Zubek vyčíta režisérke poľsko-česko-slovenského filmu o Jánošíkovi Agnieszke Hollandovej a jej dcére Kasii Adamikovej, že urážajú horalov.

Zubek tvrdí, že ľahkosť, s akou horalky oddávali vo filme svoju cnosť Jánošíkovi, poškodzuje dobrú povesť žien na Podhalí. Hovorí, že film ukazuje len „útoky, bitky a ruje", čo je podľa neho nepravdivý obraz prababiek a pradedkov dnešných obyvateľov pod Tatrami na oboch stranách hraníc. „Veď práve cnosť si horalky pred 300 rokmi cenili najviac," tvrdí Marcin Zubek.

Myslí si: „Umelec si môže vytvárať vlastnú víziu. Nemal by som nič proti tomu, ak by sa film volal iba Jánošík. Lenže má v titule aj dodatok Pravdivá história, a tak by sa pani režisérka mala držať reality. Marcin Zubek chce teraz podať oficiálny protest proti filmu. ,,Prinajmenšom, nech je prístupný len pre dospelých, a nie pre deti od 12 rokov," dodal v rozhovore pre Podhalanský týždenník.

Etnografov a znalcov regiónu vyhlásenie predsedu Zubeka zaskočilo. ,,Som zvedavý, odkiaľ pán predseda čerpá vedomosti o mimoriadnej cnosti podhalanských horaliek pred troma storočiami. Pretože ja sám tie vedomosti nemám a nenatrafil som ani na pramene, ktoré by to dokazovali," povedal Antoni Kroh, jeden z najlepších výskumníkov podhalanskej kultúry. „Tento protest - ak ho na Podhalí niekto berie vážne - je veľká hlúposť. Pán predseda nepripúšťa, že v stredoveku mohli byť horalky z Podhalia vášnivé a mohli mať svoje potreby. Ale radím mu ešte raz si film pozrieť. Vtedy by sa zorientoval, že v ňom nejde o podhalanských horalov, ale o horalov zo slovenského Liptova, odkiaľ Jánošík pochádzal," dodáva Kroh.