Nepravdivá história

Rock and roll, sex, drogy. Zdravé rebelantstvo, príjemný britský humor s nádychom absurdity. Štylizovaný a podmanivý obraz divokých rokov šesťdesiatych. Populárni herci. Fajn hudba a pohoda. Piráti na vlnách sú film, ktorý funguje.

28. sep 2009 o 0:00 Miloš Ščepka





Novozélanďan Richard Curtis sa po úspechu Lásky nebeskej (v televíziách sa stal z nej už stal tradičný vianočný film) rozhodol nakrútiť retro z divokých rokov šesťdesiatych, keď legálne britské rádiá hrali máličko populárnej hudby, a tak sa o nápravu museli postarať rádiá nelegálne. Aby obišli britské zákony, vysielali z lodí na vlnách Severného mora.

Snímka sa voľne inšpirovala históriou pirátskeho rozhlasu Radio Caroline, jeho posádky i dramatického konca, ale, našťastie, tu nejde o „pravdivú históriu", hľadanie pravdy, vyvracanie legiend. Naopak: Curtis nám rozpráva novodobú rozprávku s netradičnými, zato sympatickými hrdinami.

Nevyhýba sa jednostrannosti ani čierno-bielemu videniu. Nechce vykresľovať roky 1966 - 1967 v celej ich zložitosti, nezaoberá sa ekonomikou, politikou, sociálnou problematikou: čas obrúsil hrany, všetko zlé je zabudnuté, ostali len príjemné spomienky.

Úlet, ktorý neruší

Na palubu lode Rock Boat, z ktorej vysiela Radio Rock, vstúpi dospievajúci Carl, ktorého pre zlé správanie vylúčili zo školy, tak ho sem poslala matka za krstným otcom Quentinom v naivnej nádeji, že na lodi sa vyhne nerestiam. Medzi dídžejmi na palube vládne nefalšované kamarátstvo, korenené nanajvýš tak priateľským prekáraním.

Do studenej sivomodrej farby ladený svet ministra britskej vlády Dormandyho je zasa karikovaný na spôsob kultového satirického seriálu Yes, Minister. Chvíľami, nie rušivo, uletí do výšok skečov Monty Python's Flying Circus.

Prijateľné omyly

Príbeh však nie je pohľadom cez prizmu Carlových spomienok. Autori stavili na presvedčivú, mierne zveličujúcu výpravu - vysielacia technika, kostýmy, účesy zodpovedajú možno viac súčasným predstavám o 60. rokoch ako dobovej realite. Využitie síce našlo aj pôvodné vybavenie Radia Caroline, technicky zdatnejší diváci však hravo odhalia viacero omylov a nepresností.

Sú podružné. Podstatná je hudba a skvelí herci a bizarné figúrky, ktoré vytvárajú: na nepoznanie zmenený Philip Seymour Hoffman, excentrický Bill Nighy, Rhys Ifans v role amerického dídžeja Gavina, Nick Frost či Kenneth Branagh, karikujúci ministra Dormandyho.