Svet uvidí Jacksonovu šou

Koncom októbra bude po celom svete premiéra filmu This Is It.

28. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Na lístky na premietanie filmu This Is It sa už stojí v rade.(Zdroj: ČTK/AP)

Aj Slovensko sa stane súčasťou globálnej oslavy života speváka, ktorý zomrel v júni vo veku 50 rokov.

BRATISLAVA. V slovenských multiplexoch bude 28. októbra premiéra filmu This Is It. Zachytáva niekdajšieho kráľa popu počas skúšok na plánované koncerty, ktorých sa nedožil. Dokument sa bude premietať iba dva týždne. Lístky na očakávaný dokument sa začali predávať už včera. K dispozícii bude iba tritisíc vstupeniek.

Film o Jacksonovi, ktorý zomrel 26. júna na zlyhanie srdca iba niekoľko dní pred plánovanou sériou koncertov v Londýne, ukáže v podstate celú šou tak, ako mala v skutočnosti vyzerať. Zoberie vás do zákulisia príprav na koncert a objavia sa v ňom aj Michaelovi priatelia alebo rodina.

Filmové práva za milióny

„Snímka nie je iba poctou umelcovi, ktorý dokázal nadchnúť svoje publikum každou sekundou pobytu na javisku. Je tiež darom miliónom fanúšikov, ktorí ho milovali a ktorým on zasvätil celý svoj život," povedal John McClain, zástupca organizácie The Estate of Michael Jackson, ktorý zároveň koprodukoval This Is It.

Filmové práva na stovky hodín nakrútených materiálov získala spoločnosť Columbia Pictures za 60 miliónov dolárov. Režisérom snímky je Kenny Ortega, jeden zo spevákových najbližších spolupracovníkov.

Fanúšikovia mali šťastie, že väčšina Jacksonových skúšok v Los Angeles sa nahrávala na video. Spevák dokonca pracoval na svojej šou, ktorá mal byť jeho veľkým comebackom, aj deň pred svojou smrťou. Približnú predstavu o charaktere filmu si priaznivci môžu urobiť sledovaných You Tube stránky This Is It. Tvorcovia už zverejnili klip zo skúšky piesne Human Nature.

Nová skladba

Súčasťou svetovej premiéry bude aj rovnomenný výberový album, ktorý okrem hitov zo šou ponúkne aj úplne novú pieseň This Is It. Na albume sa dokonca objaví v dvoch rôznych verziách. Skladba sa vo filme objaví v záverečných titulkoch. Svetová premiéra singlu a klipu bude 12. októbra.

„Táto skladba ukáže všetkým, čo svet už dávno vie - Michael mal Boží dar," dodal McClain. Na albume, ktorý sa objaví spolu s filmom koncom októbra, zverejnia aj niektoré odlišné verzie jeho slávnych skladieb a spevákovu báseň Planet Earth, ktorú nahovoril sám Jackson.

Svetová premiéra This Is It bude 27. októbra v Los Angeles. V tom istom čase ho uvidia priaznivci v New Yorku, Riu de Janeiro, Londýne, Berlíne, Soule, Paríži a v Prahe. U nás ho premietnu o deň neskôr.