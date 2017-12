Jackson láka do kín viac ľudí ako Harry Potter

Dokumentárny film o zosnulom hudobníkovi Michaelovi Jacksonovi začnú premietať až koncom októbra, no predpredaj vstupeniek láme rekordy už teraz.

30. sep 2009 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Predpredaj vstupeniek na dokumentárny film o zosnulom hudobníkovi Michaelovi Jacksonovi This Is It, ktorý bude mať svetovú premiéru 28. októbra, láme rekordy.

Od nedele, keď sa lístky začali predávať, sa vypredali stovky premietaní len v Severnej Amerike, informovala spoločnosť Sony Pictures Entertainment.

K mestám s mimoriadne silným predajom patrí Los Angeles, San Francisco, Houston a New York.

Záujem o snímku v réžii Kennyho Ortegu je obrovský aj mimo Severnej Ameriky. V Japonsku len v prvý deň predali vstupenky za rekordných takmer 90 miliónov jenov (vyše 682-tisíc eur).

V Londýne si fanúšikovia a fanúšičky kúpili v nedeľu vyše 30-tisíc lístkov, čo presiahlo záujem o filmy o Harrym Potterovi či sériu Pán prsteňov, ktoré mali vo Veľkej Británii veľký úspech.

Rekordné predpredaje zaznamenali aj v Holandsku, Švédsku, Belgicku a na Novom Zélande. Aj napriek dobrému predaju cez internet, rady sa tvorili aj v Paríži, Bangkoku a Mníchove.

Jeden z najpopulárnejších hudobníkov všetkých čias, legendárny Michael Jackson, zomrel 25. júna v Los Angeles vo veku 50 rokov po zlyhaní srdca.

Prvotnou príčinou úmrtia hudobníka bola "akútna intoxikácia" anestetikami, no významne prispel aj účinok sedatív.