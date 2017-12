Bratstvo neohrozených

Miniseriál, ktorý otvoril novú televíznu éru

1. okt 2009 o 0:00 Peter Pišťanek

Vojna a film

Odkedy je svet svetom a človek človekom, neuplynul na našej planéte ani deň bez toho, aby sa niekde nebojovalo. Agresivita patrí k našim prirodzeným vlastnostiam a nič s tým nenarobia ani zástupy pacifistov, abstraktných humanistov a pravdoláskovcov. Žiaľ. Ani ono okrídlené Inter arma silent musae nie úplne platí. Vojna bola vždy vďačným námetom pre spisovateľov i filmárov. Veď si len zoberme, koľko zaujímavých filmov a televíznych seriálov vzniklo o 2. svetovej vojne, zatiaľ najničivejšom konflikte, ktorý ľudstvo kedy viedlo.

Niektoré z nich patria svojou umeleckou hodnotou k tomu najlepšiemu, čo svetová kinematografia priniesla - bez ohľadu na to, či ich tvorcovia k svojej téme pristupujú z pozície veľkolepej polodokumentárnej fresky (Oslobodenie, Najdlhší deň, Bitka o Britániu, Bojovali za vlasť, Horí už Paríž?), takmer intímnej drámy skupinky ľudí či malej jednotky (Ostro sledované vlaky, Ponorka, Umieranie za dlhého dňa, ... a rána sú tu tiché, Železný kríž, Smrť sa volá Engelchen), absurdnej frašky (Hlava 22, Bránili sme hrad, Ako som vyhral vojnu) alebo sa s vojnovou traumou dokonca vyrovnávajú formou situačnej komédie (Veľký flám, Život na zámku, Kam sa podela 3. rota, Byť či nebyť, Nikto nič nevie). Kvalitné vojnové filmy boli vždy divácky veľmi vďačné.

Na začiatku bol vojak Ryan

V roku 1998 sa vo svetových kinách objavilo dielo renomovaného amerického režiséra Stevena Spielberga Zachráňte vojaka Ryana (Saving Private Ryan), ktorého tvorca sa usiloval maximálne realisticky ukázať, čo všetko obnáša vojna. Niežeby sa o to neusilovali aj mnohí iní režiséri pred ním, ale žiadnemu z nich sa nepodarilo dosiahnuť taký stupeň obrazovej (a zvukovej) intenzity a naliehavosti ako Spielbergovi. Prinajmenšom v prvej štvrťhodine. Úvodná sekvencia vylodenia Spojencov v Normandii v roku 1944 je hrozná a nezabudnuteľná. Dovtedy nevznikol žiadny vojnový film (azda okrem Tenkej červenej čiary režiséra Terencea Malicka, ktorá vznikala takmer paralelne s vojakom Ryanom), ktorý by diváka tak dokonale vtiahol do deja a vyvolal v ňom ilúziu, že sa osobne ocitol na pláži Omaha, kde okolo neho so zlovestným hvižďaním lietajú smrtiace guľky.

Historická udalosť spojeneckej invázie Spielbergovi poslúžila len ako kulisa k príbehu malej špeciálnej jednotky Rangers, ktorá má pod vedením kapitána Millera (Tom Hanks) za úlohu v nepriateľskom tyle nájsť amerického výsadkára Ryana - jediného zo štyroch bratov, ktorý prežil prvý deň spojeneckej invázie. Vojenskí páni sa totiž rozhodli Ryana uvoľniť z vojenskej služby a poslať ho domov. Rangerom sa napokon za cenu strát podarí vojaka Ryana (Matt Damon) nájsť, ale s nevôľou zistia, že ten má o svojich aktivitách v najbližších hodinách trochu odlišné predstavy ako páni z generálneho štábu, ktorí by ho najradšej čo najskôr videli doma u mamičky.

Film Zachráňte vojaka Ryana sa stal kasovým trhákom a svojim tvorcom priniesol päť Oscarov.

To, čo ostalo nedorozprávané

Počas prípravy filmu sa Spielberg a jeho scenáristi dostali k množstvu materiálov a svedectiev priamych účastníkov skutočných udalostí, ktoré im poslúžili ako námet k príbehu. Zaujímavých historických materiálov a spomienok vojakov, ktorý sa zúčastnili na spojeneckej invázii však bolo toľko, že Spielberg spolu s Tomom Hanksom začali uvažovať nad ďalším filmom, ktorý by tentoraz ukázal historické udalosti znamenajúce prelom v priebehu 2. svetovej vojny z iného zorného uhla: z pohľadu jednotky amerických výsadkárov, podobnej, ako bola tá, v ktorej bojoval aj vojak Ryan.

Zásadnou inšpiráciou im pri tom bolo dielo amerického historika a spisovateľa Stephena Ambroseho. Jeho dve knihy Bratstvo neohrozených (1993) a Deň D (1994) o životných osudoch jednotlivých vojakoch počas invázie a bojov v západnej Európe sa stali ihneď po vydaní bestsellermi a vyšli v mnohých vydaniach a prekladoch. Steven Spielberg ako producent si veľmi rýchlo uvedomil, že sfilmovanie Bratstva neohrozených by si buď vyžadovalo zásadné škrty, alebo neúnosnú dĺžku filmu. Preto sa rozhodol pre pôdorys desaťdielneho televízneho seriálu. Televízna tvorba sa v porovnaní s filmom vždy vnímala ako čosi menejcenné. Televízne filmy a seriály, hoci nakrúcané naslovovzatými profesionálmi, sa vyznačovali menšou prepracovanosťou, slabšou vizuálnou stránkou a nižším rozpočtom. Spielberg so svojím spoluproducentom Tomom Hanksom sa rozhodli, že to zmenia. Že síce nakrútia dielo primárne určené pre televíznu obrazovku, ale tak, aby spĺňalo tie najnáročnejšie kritériá kladené na kvalitný film určený do kín. Že v podstate urobia desaťhodinový seriózny veľkofilm, ktorý rozdelia na desať epizód. Tak vzniklo Bratstvo neohrozených, v originále The Band Of Brothers.

Ako Bratstvo vznikalo

Ústrednou témou seriálu sú zážitky príslušníkov čaty E („Easy Company") 506. pluku 101. výsadkovej divízie armády USA, od základného výcviku na základni Toccoa, štát Georgia cez prvé bojové nasadenie v Normandii v predvečer invázie, rôzne operácie vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Nemecku, až po koniec vojny v Európe. Hoci ide o kolektívneho hrdinu, hlavnou postavou seriálu sa zdá kapitán, neskôr major Richard Winters. Zobrazenie udalostí vychádza zo spomínanej Ambrosovej knihy a z rozhovorov s veteránmi z čaty E. Všetky postavy seriálu sú založené na autentických príslušníkoch jednotky, z ktorých niektorí sa objavia na úvode jednotlivých dielov.

Slovné spojenie „band of brothers" pochádza z drámy Williama Shakespeara Henrich V. a je to časť predslovu tohto kráľa k anglickým vojakom pred bitkou pri Agincourte, v ktorej Angličania porazili Francúzov: „We few, we happy few, we band of brothers / For he today that sheds his blood with me /shall be my brother." Keďže nemám poruke slovenský preklad tohto Shakespearovho diela, tak si dovolím len veľmi voľne parafrázovať: „Je nás zopár, zopár šťastlivcov, sme bratstvo neohrozených. Pretože, kto dnes preleje krv spolu so mnou, stane sa mojím bratom." Je historickým faktom, že tento slovný obrat používal na označenie svojich spolubojovníkov aj slávny britský admirál Horatio Nelson („I had the happiness to command a band of brothers").

Veľkú zásluhu na konečnej podobe Bratstva neohrozených mali scenáristi Tom Hanks a Erik Jendresen, ktorí strávili celé mesiace neustálym prerábaním jednotlivých epizód a minucióznymi detailami. Úloha Stevena Spielberga spočívala skôr v konečnej supervízii. Ako režisér filmu Zachráňte vojaka Ryana, ktorý seriálu poslúžil ako vzor a šablóna, mal na to najlepšie odporúčania.

Ako sa Bratstvo nakrúcalo

Bratstvo neohrozených je dodnes najdrahším televíznym miniseriálom v dejinách televízneho vysielania. Rozpočet 125 miliónov USD (z ktorých 17 sa použilo na stavby a dekorácie) znamená, že jeden diel vyšiel producentov na asi 12 miliónov. Ďalších 15 miliónov sa použilo na reklamnú kampaň, ktorej súčasťou boli špeciálne projekcie pre veteránov 2. svetovej vojny. Jedno z takýchto filmových predstavení sa 7. júna 2001 konalo aj priamo na mieste invázie, na jednej z normandských pláží, ktorá sa v kóde americkej armády počas invázie nazývala Utah. Štyridsaťsedem veteránov z 506. pluku priletelo do Paríža a odtiaľ sa prepravilo zvláštnym vlakom na miesto konania. Bol to Spielbergov prejav vďaky bojovníkom, ktorí pomohli zachrániť slobodu a demokraciu.

Významným sponzorom diela bola americká automobilka Chrysler, výrobca legendárneho automobilu Jeep, ktorý v čase 2. svetovej vojny používala americká armáda v enormných množstvách. A na dôvažok sumou sedem miliónov libier prispela britská verejnoprávna televízia BBC. Samotné nakrúcanie trvalo desať mesiacov a konalo sa prevažne na letisku Hatfield v anglickom Hertfordshire, kde pár rokov predtým vznikali aj niektoré scény k vojakovi Ryanovi. Na jeho obrovskej ploche s rozlohou 400 hektárov vznikli dekorácie vrátane kulís rôznych európskych miest, cez ktoré viedla víťazná cesta jednotky majora Richarda Wintersa (skvele stelesneného britským hercom Damianom Lewisom): Bastogne, Eindhoven a Carentan. Dedinka Hambleden v Buckinghamshire poslúžila ako britské cvičisko amerických výsadkárov pred zoskokom v predvečer invázie. Scény odohrávajúce sa v Nemecku a Rakúsku sa nakrúcali v okolí alpskej obce Brienz vo Švajčiarsku.

Historická presnosť

Na tú sa pri výrobe seriálu dbalo mimoriadne. Preto sa okrem knihy Bratstvo neohrozených rozhodli Ambrose, Spielberg a Hanks oprieť sa aj o iné zdroje. Napríklad o autobiografické dielko Davida Kenyona Webstera, veterána z roty E, v ktorom opísal svoje zážitky odo dňa invázie až po koniec tretej ríše. Z tohto diela, ktoré vyšlo až po smrti autora, čerpali scenáristi najmä opisy každodenného života amerických výsadkárov. Odbornou radou prispel aj Dale Dye, veterán námornej pechoty, ktorý robil konzultanta už vo filme Zachráňte vojaka Ryana a podrobil všetkých účinkujúcich desaťdňovému výcviku, aby si osvojili vojenské vystupovanie a vtedy používané bojové techniky. O spoluprácu tvorcovia požiadali aj niekoľko veteránov z roty E - Richarda Wintersa, Billa Guarnereho, Eda Heffrona a Amosa Taylora.

Keďže všetky postavy amerických vojakov boli založené na konkrétnych ľuďoch, viacerí herci sa spojili so svojimi „vzormi", aby dostali inšpiráciu, a niektorí veteráni dokonca navštívili filmový pľac. Aj napriek tomu producent Tom Hanks priznal, že úplnú autentickosť sa docieliť nepodarilo. „Museli sme celú históriu invázie vtesnať do desiatich hodin nášho filmu. Bolo potrebné obrovské množstvo autentických postáv skondenzovať do desiatich, nanajvýš pätnástich filmových predstaviteľov. Takže sa stalo, že niekto v našom filme povedal alebo spravil niečo, čo v skutočnosti povedal alebo spravil niekto úplne iný. Dakedy si museli hereckí predstavitelia v boji sňať helmy, aby ich mohli diváci identifikovať; reálni vojaci v reálnom boji by to sotva urobili. Aj tak si však myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť autenticitu, akú v iných filmoch o vojne nenájdete."

Reakcie a ohlasy

Prvú epizódu Bratstva neohrozených odvysielalo HBO 9. septembra 2001 a nový seriál pritiahol k obrazovkám desať miliónov divákov. Dva dni nato došlo k teroristickému útoku na Svetové obchodné centrum, takže HBO stiahlo svoju marketingovú kampaň a akúkoľvek reklamu na Bratstvo neohrozených. Aj napriek tomu druhý diel v premiére videlo 7,3 milióna divákov.

Seriál sa ukázal ako divácky veľmi úspešný a kúpili ho televízie celého sveta. Získal devätnásť nominácií na Emmy, čo je televízna obdoba populárneho Oscara, z ktorých vyhral šesť. Seriál získal aj Zlatý glóbus v kategórii „Najlepší miniseriál alebo film vyrobený pre televíziu" a množstvo ďalších ocenení. Samozrejme, ako tu už býva, Bratstvo neohrozených vyvolalo novú vlnu záujmu o vojenskú históriu, a najmä o dejiny druhej svetovej vojny. Pod jeho vplyvom vzniklo v rôznych krajinách pôvodu niekoľko filmov a seriálov, ktoré rozprávajú o predmetných udalostiach oveľa otvorenejšie, priamočiarejšie a autentickejšie, ako bolo zvykom dovtedy.

Azda najvydarenejší je jedenásťdielny ruský miniseriál režiséra Nikolaja Dostala Trestný prápor (Štrafbat, 2004), ktorý je zrejme priamou odpoveďou na Bratstvo. Paradoxne, kým Američania si vybrali ako svoju tému bojovú cestu najelitnejšej americkej jednotky na európskom bojisku, Rusi sa rozhodli vyrozprávať príbeh jednotky zatratencov, páriov, nedotknuteľných a otvoriť tak prvýkrát jednu z najtemnejších kapitol Veľkej vlasteneckej vojny: zúfalý boj desaťtisícov príslušníkov trestných práporov, zložených z trestancov, ktorým dal sovietsky režim jasne na výber - buď zhnijú zaživa v gulagu, alebo budú do posledného dychu bojovať proti nacistom.

„Zmyť svoju vinu krvou" to bola obľúbená fráza politrukov, ktorí sa starali o zásobovanie trestných práporov stále novou potravou pre delá. Pritom nerozhodovalo, či tou vinou bola niekoľkonásobná lúpežná vražda, prejavenie iného názoru alebo upadnutie do nemeckého zajatia a nasledovný útek „k svojim". Jednotky týchto vyvrheľov nastupovali do najťažších bitiek, do zdanlivo beznádejných situácií, ale aj ako návnada pre Nemcov. Spolu prelievali krv, a tak aj medzi nimi vzniklo pevné puto, akési bratstvo neohrozených. Trestný prápor s momentálnou ruskou superhviezdou Alexejom Serebrjakovom v hlavnej úlohe poručíka Tverdochlebova je založený na reálnom základe spomienok tých, ktorí to prežili.

Na rozdiel od toho, na čo sme často zvyknutí u ruských filmárov, jednotlivé postavy sú vykreslené bez pátosu a s dôrazom na autentické prostredie. Dá sa teda povedať, že Trestný prápor je veľmi dôstojnou paralelou k Bratstvu neohrozených, pretože rozpráva o tom istom: o bratskej spolupatričnosti a vojnovom priateľstve, ktoré sa ukulo v ohni bitiek a v bezprostrednom dosahu smrti. Keď človek nevie dňa ani hodiny, ide pretvárka bokom a charaktery sa odhaľujú. Len tí najlepší môžu prežiť, kriváci nemajú dlhú životnosť. To je základná výpoveď aj Bratstva neohrozených.