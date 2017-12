Rozpačitý návrat Whitney Houston

Slávna speváčka nahrala nový album po takmer siedmich rokoch.

30. sep 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Mal to byť najväčší hudobný návrat tohtoročnej sezóny. Nový album Whitney Houston je slušný, no najviac mu chýba sila bývalej Whitney Houston.



BRATISLAVA. Na novej nahrávke I Look To You speváčka Whitney Houston pracovala tri roky. Tri roky, ktorých výsledkom je jedenásť piesní. A odpoveď na otázku, či hviezda popu (alebo ak chcete soulu, prípadne dance i klasického R&B) 90. rokov dokáže nahrať čosi zaujímavé pre súčasné publikum.

Aktuálny alebo retro?

Pri dnešnej kríze sa vydavateľstvá boja riskovať. A ak už siahnu po novom mene, aj tak je to viac-menej na istotu: napríklad Lady GaGa či Keri Hilson. V prvom prípade je to extravagantný imidž provokujúci záujem médií, v druhom tím osvedčených superproducentov.

Whitney Houston je iný prípad. Problémom jej nového albumu však asi bolo, pre koho ho vlastne nahrať. Či ho urobiť moderný a riskovať, že publikum vo veku pätnásť až tridsať si hudbu aj tak nekupuje, alebo staviť na istotu a rátať s priazňou starých fanúšikov.

Bohužiaľ - a pre vydavateľstvo azda našťastie - rozhodla sa pre druhú možnosť. Aspoň však môže aktuálnym hviezdičkám ukázať, ako to vyzerá, keď sa v pope, nedajbože, aj spieva.

Hlas sa musel stratiť

Posledné roky sa pri Whitney Houston viac písalo o jej búrlivom živote ako o hudbe. Manžel ju bil, až to dospelo do štádia, keď sa konečne v apríli 2007 rozviedla. Medzitým, i potom, sa utiekala k drogám, najmä k povestnej zmeske kokaínu a marihuany, hovorilo sa i o alkohole.

Je ťažké predpokladať, že takáto kombinácia sa nepodpíše aj na hlase. Kým jej skladby boli i v minulosti trochu sladkastým gýčom, vždy to boli skladby s úžasným, jasným a čistým spevom. To z nich robilo výnimočné pesničky.

Na albume I Look To You akoby Whitney o tento náboj prišla. Stále spieva dobre, na populárnu hudbu až výnimočne, no jej hlas akoby zhrubol a zdrsnel. Zaujímavá otázka teda znie, či by ešte dokázala zaspievať vlastné skladby spred desiatich až pätnástich rokov. Hity z filmu Osobný strážca ako I Have Nothing či I Always Will Love You by dnes asi neuspievala.

Speváci a producenti

Paradoxne, na novú nahrávku si Whitney pozvala Aliciu Keys, Timbalandovho žiaka Danju či Akona. Je však až smiešne, keď posledný menovaný na jej hlas natiahne autoladičku. Počuť pri speváčke, ktorá konkurentky po celú kariéru valcovala precíznou hlasovou technikou, elektronického pomocníka, je smutné.

Pritom Whitney vždy viac sedeli relatívne jednoduché až akustické pesničky, kde mohla nechať vyniknúť svoj spev. Takých je na novom albume málo, a ešte aj tie dokážu producenti zničiť. Lenže treba si zvyknúť, populárna hudba je už pár rokov v situácii (a pre mnohých „umelcov" našťastie), kde dôležitejší ako spevák je jeho producent.

To Whitney Houston nepraje. Z najočakávanejšieho comebacku roka tak síce ostala podľa očakávaní spiatočnícka i relatívne dobrá platňa, no prekvapivo aj platňa, ktorej chýba aj sila bývalej Whitney Houston.