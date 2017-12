Kto je expert na comebacky hviezd

Verejnosť ho až tak nepozná. Americký producent Clive Davis však už dokázal úspešne vrátiť na scénu viaceré vyhasínajúce hudobné hviezdy.

30. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Resuscitácia stratených hviezd. Aj to má v popise práce Clive Davis, jeden z najvplyvnejších mužov amerického hudobného priemyslu v posledných desaťročiach.

Tento 77-ročný chlapík, ktorý vôbec nemyslí na dôchodok, vrátil najnovšie do hry speváčku Whitney Houston, keď produkoval jej nový album I Look To You. Nejde o náhodné spojenie - talentovaná hudobníčka je totiž jeho dieťaťom. Bol to práve Davis, ktorý ju ako šéf spoločnosti Arista v prvej polovici 80. rokov objavil pre svet hudby.

No Whitney Houston nie je jeho jediným esom. Koncom 90. rokov sa mu veľmi úspešne podarilo vytiahnuť gitarového mága Carlosa Santanu. Tomu vnukol, aby nahral album duetov s najrôznejšími hudobníkmi. Výsledkom bola nahrávka Supernatural, ktorá získala rekordných deväť cien Grammy.

S podobným úspechom Davis oživil kariéru v 90. rokoch paberkujúceho britského speváka Roda Stewarta. Jeho štvordielna séria štandardov z Great American Songbook sa výborne predávala na oboch stranách Atlantiku. Stewart v súčasnosti pripravuje ďalšie diely.

Davisovi, ktorý pôsobil v mamutích vydavateľstvách ako Columbia, Arista alebo BMG, prešlo rukami mnoho významných hudobníkov. Medzi nimi napríklad Janis Joplin, Bruce Springsteen, Patti Smith alebo Lou Reed. Jedným z jeho posledných objavov je soulová speváčka Alicia Keys.

Skupina Aerosmith, ktorú si zazmluvnil pre vydavateľstvo Columbia začiatkom 70. rokov, mu v piesni No Suprise zložila výstižnú poklonu: „Starý Clive Davis povedal, že z teba urobí hviezdu, takú, aká v skutočnosti si."