Čo počúvame

Feeling Pulled Apart by Horses, The Hollow Earth. Tak sa volajú dve skladby, ktoré nedávno urobil a na webe zverejnil Thom Yorke.

30. sep 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

Písmo: A - | A + 1 0 Čím dlhšie ich počúvate, tým hlbšie lezú pod kožu. Yorke pripomína Björk . Nie je to len slovná hračka - obaja majú podobne nezameniteľný hlas, podobne nezameniteľné nápady a podobne hravo a muzikálne zároveň sa pohrávajú vo svojich pesničkách s elektronikou. Jeho domovská kapela Radiohead oznámila, že namiesto nových albumov bude vydávať len jednotlivé skladby, a tak má Yorke čas na vlastnú kariéru. Tú naštartoval fantastickou nahrávkou The Eraser (2006) a teraz je tu ďalší zaujímavý projekt. Server Pitchfork napísal, že sólové veci ide hrať naživo s novou kapelou, v ktorej sú basgitarista Flea z Red Hot Chili Peppers, známy producent Nigel Godrich či bubeník Joey Waronker (R.E.M., Beck).Premiéru majú už o pár dní.