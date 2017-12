Capote strhol masku nudnej smotánke

„Jack Olson len žiarli,“ odkázal médiám autor knižného hitu Raňajky Tiffanyho. „Úspech je to posledné, čo sa človeku odpúšťa,“ povedal neskôr. Truman Capote vedel, o čom hovorí. Život úspešných sledoval Truman Capote zblízka.

1. okt 2009 o 0:00 Tomáš Hudák

Keď vyšla jeho kniha Chladnokrvne, takmer okamžite sa vypredala. Zarobil na nej asi šesť miliónov dolárov. V tom čase už mal Truman Capote povesť enfant terrible americkej smotánky. Bol celebritou a stal sa ňou vďaka písaniu. Autor krimipríbehov Jack Olsen ho kritizoval, že veľa pasáží v knihe, ktoré Capote vydával za pravdivé, si v skutočnosti vymyslel. „Jack Olson len žiarli,“ odkázal médiám autor knižného hitu Raňajky Tiffanyho. „Úspech je to posledné, čo sa človeku odpúšťa,“ povedal neskôr. Truman Capote vedel, o čom hovorí. Život úspešných sledoval zblízka. Včera by sa bol dožil 85 rokov.





Truman Capote

Narodil sa 30. 9. 1924 v New Orleanse, v Louisianne. Vyrastal v Monroeville, kde sa spriatelil s Lee Harperovou. Pomáhala mu neskôr pri práci na knihe Chladnokrvne. Zomrel 25. augusta 1984 v Los Angeles, popol rozprášili s jeho druhom Jackom Dunphym .

Tak ako ostatné deti chodili domov a cvičili na husliach či na klavíri, ja som každý deň šiel zo školy domov a písal som asi tak tri hodiny. Bol som tým posadnutý,“ spomínal Capote na svoje detstvo.

Dieťa v koži spisovateľa

Svet písmen bol pre neho útekom pred samotou. Jeho rodičia sa rozviedli, keď mal štyri roky. Z New Orleansu sa dostal do Alabamy, kde ho vychovávali príbuzné jeho matky. Malý Truman S. Persons si obzvlášť obľúbil tetu Nanny Rumbley Faulkovú, ktorú pod prezývkou Sook opísal vo svojej poviedke Vianočné spomienky.

Od nej mal aj deku, ktorou ho prikrývala a ktorú po celý život nosil stále so sebou. V Old Courthouse Museum v Monroeville, kde je stála výstava o jeho živote, patrí k najfotografovanejším veciam.

Keď mal deväť rokov, sťahoval sa do New Yorku za matkou, ktorá sa druhýkrát vydala za kubánskeho podnikateľa Josepha Capoteho. Ten chlapca prijal a premenoval na Truman García Capote.

V sedemnástich dal zbohom školám. Tvrdil, že lepšie písať by ho už nikde nenaučili. Chvíľu pracoval ako „chlapec pre všetko“ v literárnom magazíne New Yorker a postupne začal publikovať v známych časopisoch.

Jeho poviedku Miriam si všimol vydavateľ Bennet Cerf a ponúkol mu zmluvu.

Hneď jeho prvá kniha bola pre vydavateľstvo Random House zlatou baňou. Iné hlasy, iné izby (1948) prekvapila štylistickou vyzretosťou autora aj na tie časy otvorenou diskusiou o homosexualite.

Vyzývavý portrét Capoteho na obale knihy, ktorý nafotil Harold Halma, považovala puritánska americká stredná trieda za škandál. Maliar Andy Warhol a spolu s ním celá umelecká obec boli zase nahnevaným a provokatívnym výrazom v Capoteho tvári nadšení. Literárne nebo v Spojených štátoch objavilo svoju novú hviezdu.

Literárna celebrita

Capote začal vymetať večierky smotánky, spriatelil sa so známymi celebritami, vychutnával si život ľudí v šoubize. Netajil sa ako homosexuál svojimi milencami a na obvinenia z frivolnosti odpovedal stroho: zbieram materiál na novú knihu.

Čiastočne mal pravdu. Jeho novela Raňajky u Tiffanyho (1961), ktorú neskôr sfilmoval Blake Edward s Audrey Hepburnovou v hlavnej úlohe, bola príbehom dievčaťa strateného v tomto svete zábavy a hýrenia.

Oveľa väčší úspech mu však priniesla kniha Chladnokrvne, v ktorej verne zrekonštruoval masovú vraždu farmárskej rodiny Clutterovcov v Kansase. Capote pracoval na knihe šesť rokov, spovedal príbuzných obetí a strávil veľa času aj s vrahmi.

Slávu však Capote nezvládal. Ľudia ho považovali za čudáka so smiešnym hlasom, jeho milenecké škandály verejnosť poburovali. Po Chladnokrvne sa mu nedarilo napísať väčšiu vec a postupne začal holdovať alkoholu. Absolvoval niekoľko liečení, závislosti sa však úplne nezbavil. Niekoľko rokov sľuboval vydavateľovi knihu Vypočuté modlitby. Nikdy ju nedopísal.

Capote zomrel v roku 1984 v Los Angeles v dome jeho kamarátky Joanne Carsonovej. Jeho posledné slová vraj boli: „To som ja, Buddy. Je mi zima,“ povedala Carsonová. Buddy bolo meno, akým ho volala teta Sook.