Čo pozeráme

Česká televízia uvádza seriál Leteckí stíhači v boji. Vynahrádza mi sklamanie, keď mi na základnej škole pri nábore do armády s úsmevom oznámili, že žena si do kokpitu stíhačky nikdy nesadne.

1. okt 2009 o 0:00 Ada Jung

Česká televízia uvádza seriál Leteckí stíhači v boji. Vynahrádza mi sklamanie, keď mi na základnej škole pri nábore do armády s úsmevom oznámili, že žena si do kokpitu stíhačky nikdy nesadne. U nás to platí naďalej, v Česku majú jednu. No vďaka počítačovej grafike mi v utorok o ôsmej večer nikto nezabráni nasadnúť do Phantomu, Migu 21 alebo P-38 Lightningu.

Tvorcom vďaka animáciám odpúšťam jednostranné, nadnesené a určite náborové komentáre. Odpúšťam im aj neuveriteľnú hrdinskosť amerických pilotov oproti rovnako neuveriteľnej tuposti protivníkov v presile. Čiže im odpúšťam takmer nulovú informačnú hodnotu a takisto úplne zavádzajúci názov „dokument". Kto chce, nenamachrované informácie si nájde hoci v databáze RAF. Ja sa len tak usadím v stíhačke a napriek tomu, že komentátor evidentne podceňuje moje IQ, lietam, ako len stíham.