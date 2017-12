Ten, čo chcel byť hlupákom na javisku

Anarchista z princípu. Excentrický rozvracač. Popritom však vyštudovaný lekár. Pokiaľ práve nepopíjal s kamarátmi, tak veselo fajčil, vďaka čomu si systematicky zničil životne dôležité orgány. V nedeľu uplynie dvadsať rokov od smrti Grahama Chapmana.

2. okt 2009 o 0:00 Róbert Šedivý





Na Chapmanovej poslednej rozlúčke rečnili mnohí, no keď si vzal slovo dlhoročný kolega John Cleese, spustil: „Vydýchol naposledy, skončil svoju existenciu, prehral život, odpočíva v pokoji, je pod kvetinkami, hryzie hlinu, natiahol brká, zaklopal topánkami a odišiel za tým veľkým žiariacim kruhom svetla zábavy na nebi, a ja dúfam, že my všetci nielen tu vieme, ako veľmi smutné je, že muža s takým talentom, schopnosťami, vľúdnosťou a inteligenciou tak náhle odvialo preč vo veku štyridsaťosem rokov, skôr ako stihol všetko, čoho by bol schopný a skôr ako si to vôbec stihol poriadne užiť.

No, cítim, že by som mal povedať – nezmysel! Dobre, že sme sa tohto parazitného darebáka zbavili. Dúfam, že sa smaží v pekle.“

Cleese samozrejme teatrálne preháňal, pretože veľmi dobre vedel, že jeho kamarátovi by sa najviac páčil práve takýto pozdrav.

Na javisko!

Chapman sa narodil v Leicestri počas nemeckého bombového náletu. Už ako sedemročný sa stal oddaným poslucháčom rozhlasovej komediálnej revue The Goon Show. Tento legendárny seriál, ktorého hlavnými protagonistami boli Spike Milligan a Peter Sellers a jeho názov by sa dal voľne preložiť ako Šou hlupákov, výrazne ovplyvnil hodnoty mladého Grahama a posilnil v ňom úctu k britskému humoru.

Síce úspešne vyštudoval na Lekárskej univerzite v Londýne a získal aj cenný titul, no povolanie doktora nikdy nevykonával. „V skutočnosti som chcel byť jedným z hlupákov na javisku,“ povedal neskôr. Našťastie preňho, počas univerzitných štúdií sa spoznal s mnohými humoristami a obzvlášť s Johnom Cleeseom.

Najprv spolupracovali ako členovia úspešného zoskupenia Cambridge Circus, potom ako scenáristi rôznych televíznych komédií a od roku 1969 aj ako súčasť kultu Monty Python's Flying Circus.

Najlepší herec

Chapman si široké uznanie vydobyl stvárnením hlavných úloh v oboch celovečerných filmoch „Lietajúceho cirkusu“ zo 70. rokov. V snímke Monty Python a svätý grál si zahral kráľa Artuša a v Živote Briana rovnomenného mladíka, ktorého si všetci pletú s Mesiášom. Rovnako tak v spomínaných filmoch, ako aj počas vysielania klasického televízneho seriálu dostával tento vytiahnutý blondín s charakteristickým hlasovým podfarbením zrejme najväčší priestor. Podľa kolegov preto, že spomedzi všetkých bol práve on najlepším hercom. Inšpirovaný otcom, vrchným inšpektorom polície v Leicestri, najradšej hrával postavy úradníkov, policajtov či rôznych oficierov.

Hoci to znie akokoľvek paradoxne, o Chapmanovi bolo dlhodobo známe, že je homosexuál. On sám sa tým vôbec netajil a takmer štvrťstoročie žil so spisovateľom a scenáristom Davidom Sherlockom a spolu si aj adoptovali utečenca Johna Tomiczeka.

V roku 1988 našli hercovi pri pravidelnej zubárskej prehliadke malígny tumor na mandliach. Postupne objavujúce sa nádory ho nakoniec pripútali na vozík. Príčinou jeho smrti napokon bola rakovina miechy.