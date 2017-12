James Blunt a Iglesias urobili vraj najhoršie skladby desaťročia

V rebríčku najhorších skladieb posledných desiatich rokov figuruje dokonca aj Nickelback či Limp Bizkit.

4. okt 2009 o 13:00 SITA

Top 10 najhorších skladieb 1. Crazy Frog featuring Baha Men - Who Let The Frog Out (2005) 2. James Blunt - You're Beautiful (2005) 3. Mariah Carey featuring Westlife - Against All Odds (2000) 4. Enrique Iglesias - Hero (2001) 5. Crazy Frog - Axel F (2005) 6. The Cheeky Girls - The Cheeky Song (Touch My Bum) (2003) 7. Nickelback - Rockstar (2006) 8. Limp Bizkit - Behind Blue Eyes (2003) 9. Katie Price a Peter Andre - A Whole New World (2006) 10. Geri Halliwell - It's Raining Men (2001)

BRATISLAVA. Britský hudobný online magazín Gigwise zverejnil ďalší rebríček mapujúci posledné desaťročie - tzv. nulté roky.

Po najlepších albumoch a najhorších obaloch nahrávok sa redaktori sústredili na najhoršie skladby, ktoré sa v poslednej dekáde dostali do éteru.

Absolútne najhoršou pesničkou je podľa nich skladba Who Let The Frog Out, v ktorej sú spojené hity skupiny Baha Men a fiktívneho Crazy Froga.

"Je to ohavná a nezmyselná porcia hudby. Ľudia by na ňu mali zabudnúť sekundu po tom, čo ju po prvý raz počuli. Je to hudba pre idiotov vytvorená idiotmi," uviedol Gigwise.

Na druhom mieste nie je tanečný kúsok, ale balada, konkrétne skladba You're Beautiful Brita Jamesa Blunta. "Pieseň speváka s héliovým hlasom, ktorý sa zmenil z vojaka na veľkú hviezdu, zasiahla milióny sŕdc na celom svete. A tých s dobrým hudobným vkusom nanešťastie zasiahla taktiež - do mozgu a do uší. You're Beautiful je lekciou banálnej hudby," napísali o piesni redaktori magazínu.

Aj na ďalších dvoch priečkach sa objavili balady. Na trojke je "kombinácia ako z nočnej mory - egomaniačka Mariah Carey" a chlapčenská skupina Westlife a ich spoločný kúsok Against All Odds, ktorého originálnym autorom je Phil Collins.

Štvrté miesto obsadili Enrique Iglesias s jeho snáď najznámejšou baladou Hero. "Nechal vás priateľ? Kúpili ste si plyšového zajačika? Slepá sirota nepostúpila do ďalšieho kola v súťaži X Factor? Potom si pustite Hero pre ľudí bez nádeje v živote."

V Top 10 sa Gigwise nevyhol ani kritike rockových skupín, keď na sedmičku zaradil kanadskú formáciu Nickelback a ich Rockstar, či na ôsme miesto americkú kapelu Limp Bizkit s ich nie príliš podarenou coververziou hitu Behind Blue Eyes skupiny The Who.