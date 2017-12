District 9 sa vidieť oplatí

Vedecko-fantastický triler sa líši od všetkého, čo sa dá vidieť v kinách.

2. okt 2009 o 18:00 Miloš Ščepka

Tento druh filmu by podľa všetkých predpokladov mal zostať záležitosťou festivalov a filmových labužníkov.



Je dobre vymyslený i realizovaný, no najväčším zázrakom filmu District 9 je, že sa stal komerčným hitom.

Nejde o boj proti mimozemskej civilizácii, ale skôr o uvažovanie, ako by prípadný kontakt s mimozemšťanmi poznačil nás ľudí. Juhoafrický režisér Neill Blomkamp má tému premyslenú do najmenšieho detailu. Vychádzal z niekoľkých starších krátkych snímok, na ktorých sa podieľal ako tvorca špeciálnych efektov, či ako autor.

Tábor stroskotancov

Základný nápad nahradiť obyvateľov giet a utečeneckých táborov mimozemšťanmi, prerastá do úvahy o xenofóbii. Mimozemšťania z kozmickej lode, ktorá jedného dňa zaparkovala nad Johannesburgom, sú bezmocní. Bez akejkoľvek nádeje na zmenu bezcieľne vegetujú, množia sa, je ich veľa a ich vzhľad pripomína hmyz.

Falošná humanita a politická korektnosť ľudstvu bráni vyhubiť nevítaných stroskotancov, ale i postarať sa o nich. Tábor je miestom, kde niet budúcnosti. Jeho zriadenie a prevádzkovanie je pre všemocnú súkromnú spoločnosť MNU skvelý biznis. V tábore vládne príznačný neporiadok, apatia, anarchia i organizovaný zločin. Jeho súčasťou sú aj nigérijské gangy predávajúce mimozemšťanom konzervy s potravou pre mačky za premrštené ceny.

Veci sa dajú do pohybu, keď padne rozhodnutie presťahovať obyvateľov dištriktu 9 do nového tábora číslo 10, dostatočne vzdialeného od mesta i od ľudí. Vedením operácie je protekčne poverený úradník MNU Wikus Van De Merwe. Byrokrat do špiku kostí, detinský, zbabelý, sebecký a komický antihrdina z rodu Sama Lowryho (Brazil) či Stanleyho Ipkissa (Maska). Nielenže úlohu nezvláda, ale pri akcii sa nakazí látkou, ktorá spustí jeho premenu na obludný hmyz. Paralela s Kafkom je zrejmá, nenáhodná a nie jediná.

Debut v hlavnej úlohe

Pre predstaviteľa hlavnej postavy Sharlta Copleyho je úloha Wikusa Van De Merweho jeho celovečerným hereckým debutom. Tým obdivuhodnejšia je bravúra, s ktorou zvládol niekoľko zásadných zlomov a prerodov postavy vrátane neľahkej premeny zo sebeckého zbabelca na altruistického hrdinu.

Režisér kombinuje reálne spravodajské zábery s pseudo-dokumentom a hranými akčnými sekvenciami. Digitálne triky a efekty, hoci zásadné, netvoria lacnú atrakciu, ale pokorne slúžia príbehu. Scény z dištriktu 9 vznikali v reáli bedárskych predmestí Johannesburgu. Režisér pre príbeh nevytvoril jeho vlastný svet - dokonale ho naštepil do našej reality. Naša prítomnosť i minulosť sú i napriek vedecko-fantastickému stvárneniu všadeprítomné a presvedčivé do najmenších detailov, rovnako ako „všedný život mimozemšťanov.

Pseudo-doku-sci-fi triler

Emotívnej sile, myšlienkovej hĺbke ani možnosti mnohorakých explikácii sa, žiaľ, nevyrovná fabula. Násilné, schematické a nelogické momenty v príbehu by azda splynuli so štylizovaným obrazom klasického hollywoodskeho sci-fi trileru, ale v tomto prípade ich zvolená forma nepríjemne rušivo zvýrazňuje.

Inak povedané, Blomkamp skrátka sem-tam umelo popoženie dej želaným smerom, aby zodpovedal vytýčenej téze a nie logike veci.

Hoci ho často označujú ako pseudo-dokumentárny sci-fi triler, District 9 je prekvapivo zrelé multižánrové dielo. Ponúka napätie, zábavu, emócie, posolstvo i neľútostný obraz reality - všetko podané podmanivým a presvedčivým spôsobom.