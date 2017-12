GLOSA / DIVADLO Nastal skrat

Názory na predstavenia v rámci festivalu Divadelná Nitra sa rôznia. To je dobré. Horšie to bolo so zastúpením domáceho divadla na tejto prestížnej prehliadke.

3. okt 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Výberová komisia sa zhodla na uvedení štyroch inscenácií štyroch divadiel. Nič proti osobnému vkusu, no nemožno si nevšimnúť, že vo výbere nechýba nitrianske Divadlo Andreja Bagara. Úvaha o zohľadňovaní tejto inštitúcie, ktorá na organizácii festivalu spolupracuje, je namieste, aj keby išlo o najlepšiu sezónnu inscenáciu značky DAB. V princípe ide o to, či dramaturgia skutočne spĺňa ambíciu festivalu, ktorý chce byť hľadačský. Ak áno, máme tip, na ktorý sa buď zabudlo, alebo ostal zámerne v úzadí – divadlo SkRAT. So svojou inscenáciou Mŕtve duše na festival tohto typu jednoznačne patrí. Navyše sa svojou výnimočnou formou – nepochybne novátorskou a zároveň dráždiacou korene slovenskej divadelnej (S)stoky – zhoduje s tohtoročnou vznešenou festivalovou ideou. Tá si chcela poriadne posvietiť na našu pamäť a minulosť. Zdá sa, že sa jej to celkom nepodarilo.