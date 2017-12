Záhada Blair Witch 3 ukáže príbeh čarodejnice

Tvorcovia kultového hororu Záhada Blair Witch (1999) sa rozhodli projekt oživiť a nakrútiť ďalší film s motívmi originálu.

4. okt 2009 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. Režisér kultového hororu Záhada Blair Witch (1999), Eduardo Sánchez, sa rozhodol nakrútiť tretí film. Ten má byť spracovaný na motívy prvej originálnej snímky.

Pre projekt už získal aj kolegu scenáristu a režiséra Daniela Myricka. "Bude to skvelé. Úplne iný film, avšak s pôvodnou dušou prvého," povedal Sánchez. "Každý, s kým som o tom hovoril, by chcel vidieť prequel, príbeh samotnej čarodejnice. Chceme to urobiť, najprv však spracujeme pokračovanie - a ak zarobí nejaké peniaze, budeme mať motiváciu sa do toho pustiť," vysvetlil.

Teraz ho čakajú rokovania a podpisy zmlúv a dokonca roka by malo byť definitívne jasné, či film bude, obsadenie i príbeh.

Informácie zverejnila internetová stránka Aceshowbiz.com.