Vnuk Elvisa Presleyho vstupuje do sveta hudby

Sedemnásťročný Ben Presley, syn Elvisovej dcéry Lisy Marie, dostal lukratívnu ponuku. Po jej podpise by mal zinkasovať 5 miliónov amerických dolárov.

4. okt 2009 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Vnukovi legendárneho hudobníka Elvisa Presleyho ponúklo najväčšie svetové vydavateľstvo Universal lákavú nahrávaciu zmluvu.

Sedemnásťročný Ben Presley, syn Elvisovej dcéry Lisy Marie, by po jej podpise mal zinkasovať 5 miliónov amerických dolárov.

Podľa informácii denníka The Daily Telegraph by mal Presley na základe kontraktu nahrať päť albumov. Ben prvé CD už nahráva, no podľa jeho slov sa ani zďaleka nebude podobať na tvorbu svojho starého otca, ktorý zomrel 15 rokov predtým, než sa narodil.

"Ben je typickým tínedžerom - cez víkend nevstáva skôr ako napoludnie a je stále naštvaný," uviedol jeho hovorca.

Benovým otcom je hudobník Danny Keough, za ktorého bola jeho matka Lisa Marie vydatá v rokoch 1988 až 1994.

Dvadsať dní po rozvode si za muža zobrala legendárneho Michaela Jacksona. Ich manželstvo ale vydržalo len necelé dva roky. Po ňom doviedla k oltáru herca Nicolasa Cagea, ktorý ale o rozvod požiadal už po 108 dňoch. Nakoniec spolu vydržali podobne ako v prípade Jacksona takmer dva roky (2002 - 2004).

V súčasnosti je Lisa Marie Presley vydatá za gitaristu a hudobného producenta Michaela Lockwooda, ktorému v októbri 2008 porodila dvojičky - dievčatá Harper a Finley.