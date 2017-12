Pravidlá Slávika sa menia. Kuly a Jožo Ráž už cenu nedostanú

Prvé priečky ankety Slávik 2009 by podľa organizátorov mohli tento rok prekvapiť. Usporiadatelia súťaže totiž zmenili pravidlá nominácií.

5. okt 2009 o 12:40 ČTK

BRATISLAVA. Prvé priečky ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu Slávik 2009 by podľa organizátorov mohli tento rok prekvapiť. Usporiadatelia súťaže totiž zmenili pravidlá nominácií. Posledné tri ročníky sa víťazmi stali tí istí interpreti: Desmod, Zuzana Smatanová a Peter Cmorik. Odovzdávanie cien, ktoré ukazujú popularitu, sa uskutoční koncom novembra, hlasuje sa od dnes.

Medzi spevákmi budú môcť podľa nových pravidiel zvíťaziť len sólisti, lídri kapiel sa môžu uchádzať o ocenenie len spolu so svojou skupinou. "Presne sme definovali, čo je spevák, čo je speváčka," povedal na tlačovej konferencii Pavol Danišovič z produkčného domu Forza. Dotknúť by sa to tak mohlo hlavne lídra Desmodu Mária Kulyho Kollára, ale aj Pavla Haberu či Joža Ráža, ktorí sa v posledných rokoch objavovali v prvej päťke obľúbených spevákov.

video //www.sme.sk/vp/12094/

Tento rok má šance vrátiť sa medzi ocenených aj speváčka Jana Kirschner. Vraj by ju to potešilo, aj keď už má doma 11 sošiek. "Určite poteší. Minimálne to upozorní na to, že ešte asi nie som retro," povedala dnes pred novinármi. "Je to také zrkadlo toho, čo vlastne ľudia o vás vedia, či vedia o vašej hudbe, ako žijete a čo robíte," dodala.

Odvtedy, čo získala posledného Slávika, uplynulo niekoľko rokov. Tento rok má šance aj vďaka pesničke k filmu Pokoj v duši. Tá mala premiéru práve vlani na odovzdávaní ocenení Slávik a odvtedy patrí k najhranejším skladbám v slovenskom éteri, čo by jej mohlo priniesť cenu Rádioslávik.

Ráž: Lezie mi to na nervy



Fanúšikovia môžu svojich obľúbených interpretov v súťaži podporiť do 11. novembra, o víťazovi rozhodne počet získaných hlasov. Tento rok budú Slávikov odovzdávať v rovnaký večer v Česku i na Slovensku, 28. novembra. Podobne ako Kirschner, slovenské podujatie uprednostní aj 12-násobný Slávik Miro Žbirka, hoci je populárny aj v Česku, kde žije.

Líder kapely Elán, ktorá už má 13 Slávikov, Jožo Ráž by sa odovzdávaniu ocenenia radšej vyhol. Anketu síce vraj uznáva, nepáči sa mu však celá šou okolo nej. "Je výborné, že sa tam umiestňujeme, že si tí ľudia dajú tú robotu, ale to, čo z toho robia tí organizátori, to mi lezie na nervy," poznamenal.

Stačí mu vraj, že fanúšikovia stále chodia na koncerty Elánu a kupujú ich platne. Kapela je už tri desaťročia taká populárna, že sa podobne ako Marika Gombitová umiestňuje v rebríčku popularity aj v rokoch, keď nevydá novú platňu či nekoncertuje. "Recept nie je. Keby bol, tak to robia všetci," skonštatoval Ráž.

Slávikov odovzdajú počas programu na retro tému. Pripomenú v ňom hudobné štýly a prúdy rokov minulých, napríklad bigbít, hippies, punk či disco.