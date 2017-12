Nominácie na medzinárodné ceny Emmy sú už známe

BRATISLAVA. Britská televízna produkcia aj tento rok vedie v nomináciách na medzinárodné ceny Emmy. Zo 41 nominácií v desiatich kategóriách ich získala deväť.

Brazília má päť nominácii, Mexiko a Filipíny po tri, Čína, Holandsko, Dánsko, Argentína, Japonsko a Francúzsko po dve. Thajsko získalo svoju úplne prvú nomináciu za program pre deti Lharn Poo Koo E-Joo.

"Akadémia je hrdá na to, že slúži ako kultúrna ukážka toho najlepšieho z televízie všetkých kontinentov," uviedol prezident Medzinárodnej akadémie televíznych umení a vied Bruce L. Paisner. "Dúfame, že prvá nominácia pre Thajsko povzbudí producentov a producentky z mnohých ďalších krajín, aby išli v ich šľapajach a vstúpili do súťaže," dodal.

Víťazov a víťazky vyhlásia 23. novembra na 37. udeľovaní medzinárodných cien Emmy v New Yorku.

Na ceremónii, ktorú bude moderovať britská televízna hviezda Graham Norton, udelia dve čestné ocenenia. International Emmy Founders Award si odnesie David Frost, ktorého rozhovory s bývalým prezidentom Richardom Nixonom zvečnila na Oscara nominovaná snímka Duel Frost/Nixon (2008).

International Emmy Directorate Award si z rúk Henryho Kissingera prevezme Markus Schächter za vedenie televízie ZDF.

Medzinárodná akadémia televíznych umení a vied vznikla v roku 1969 a je najväčšou organizáciou vysielateľov s vyše 600 členmi z takmer 70 krajín a vyše 400 spoločností. Každoročne oceňuje výnimočné televízne programy, ktoré vznikli mimo USA.

Ceny udeľujú v desiatich kategóriách: umelecký program, herečka, herec, program pre deti a mládež, komédia, dokument, dramatický seriál, zábavný program bez scenára, telenovely a televízny film alebo miniseriál.

Prehľad nominácií na medzinárodné ceny Emmy

Umelecký program:

Mamonas Assassinas - All My Life (Brazília)

The Mona Lisa Curse (Veľká Británia)

Ode to Joy: 10,000 Voice Resound! (Japonsko)

Seven Gates of Jerusalem (Poľsko)

Najlepší herec:

Robert de Hoog (Holandsko)

Chen Li (Čína)

Óscar Olivares (Mexiko)

Ben Whishaw (Veľká Británia)

Najlepšia herečka:

Emma De Caunes (Francúzsko)

Angel Locsin (Filipíny)

Cecilia Suárez (Mexiko)

Julie Walters (Veľká Británia)

Program pre deti a mládež:

Dustbin Baby (Veľká Británia)

Lharn Poo Koo E-Joo (Thajsko)

The Little Emperor's Christmas (Brazília)

Mille (Dánsko)

Komédia:

Hoshi Shinichi's Short Shorts (Japonsko)

Peter Kay's Britain's Got the Pop Factor...(Veľká Británia)

The Slum (Brazília)

Turkish for Beginners (Nemecko)

Dokument:

The Ascent of Money (Veľká Británia)

Cityboy - The Life of Investment Banker Geraint Anderson (Nemecko)

Pancho Villa: Aqui y Alli (Argentína)

Shooting the Messenger (Katar)

Dramatický seriál:

Capadocia (Mexiko)

The Land of the Wind (Južná Kórea)

The Protectors (Dánsko)

Sokhulu & Partners (Juhoafrická republika)

Spooks (Veľká Británia)

Televízny film, miniseriál:

Maysa - When the Heart Sings (Brazília)

The Shooting of Thomas Hurndall (Veľká Británia)

Ultimate Rescue (Čína)

The Wolves of Berlin (Nemecko)

Telenovely:

India - A Love Story (Brazília)

Magdusa Ka (Filipíny)

Second Chance (Francúzsko)

A Time for Us (Filipíny)

Zábavný program bez scenára:

The Amazing Race Asia (Singapur)

Historia Extrema (Argentína)

I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! (Veľká Británia)

The Phone (Holandsko)

Zdroj: www.iemmys.tv