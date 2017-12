Vydavateľstvá chcú od Guns N' Roses vysúdiť milión dolárov

Guns n' Roses údajne v piesni Riad N' the Bedouins neoprávnene použili časti dvoch skladieb nemeckého elektronického hudobníka Ulricha Schnaussa.

6. okt 2009 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA/Reuters) - Dve nezávislé hudobné vydavateľstvá zažalovali americkú rockovú skupinu Guns n' Roses, ktorá na albume Chinese Democracy (2008) údajne neoprávnene použila časti dvoch skladieb nemeckého elektronického hudobníka Ulricha Schnaussa.

Spoločnosti Independiente a Domino Recording Company od kapely Axla Rosea a labelu Interscope-Geffen A&M požadujú ako odškodné jeden milión amerických dolárov (približne 684-tisíc eur).

Pri žalobe ide konkrétne o piesne Wherever You Are a A Strangely Isolated Place, z ktorých časti vraj zaznievajú v skladbe s názvom Riad N' the Bedouins.

Na šiesty štúdiový album Chinese Democracy čakali fanúšikovia Guns n' Roses neuveriteľných sedemnásť rokov.

Nahrávka, ktorá bola ešte pred oficiálnym vydaním v novembri 2008 zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najdrahší hudobný album všetkých čias, sa na trh dostala prostredníctvom siete spoločnosti Best Buy.

Počas nahrávania CD došlo v skupine od roku 1994 k mnohým personálnym zmenám, po ktorých v Guns N' Roses zostal len jediný pôvodný člen - spevák Axl Rose. Ten využil pri tvorbe nahrávky obsahujúcej 14 piesní rovnaký počet hudobných štúdií, a aj preto sa náklady na nahrávanie vyšplhali do roku 2005 na astronomických 13 miliónov amerických dolárov.