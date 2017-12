Trendy v kultúre určujú úradníci

Kultúrna komisia trnavského župana často nerešpektuje rozhodnutia odbornej rady Galérie Jána Koniarka a zasahuje do jej výstavného plánu.

7. okt 2009 o 0:00 Michal Mironov

BRATISLAVA. Keď noviny pociťujú nátlak zo strany politikov, vychádzajú s bielymi stranami, aby verejnosť upozornili na zlý stav slobody názoru v krajine. Čo má však urobiť galéria, keď jej prikážu uskutočniť výstavu iba na základe známostí a politickej objednávky?

Výstava sochára Martina Palu, ktorú môžete v týchto dňoch vidieť v trnavskej synagóge, patrí medzi projekty, ktoré by za normálnych okolností neprešli cez sito výstavného plánu. Galéria Jána Koniarka používa synagógu najmä ako priestor pre súčasné umenie, pričom množstvom aj kvalitou medzinárodných projektov nasadila na slovenské pomery vysokú latku.

Martin Pala je sochár, širšej verejnosti známy najmä projektom gigantickej sochy Krista, ktorá má vyrásť pri Prešove. Jej kópie jednoznačne dominovali aj v trnavskej synagóge. „Táto socha vypovedá o mocenských pozíciách náboženstva a politiky, ale aj o konzervatívnom vkuse bežného diváka. Pre mňa to je bronzová mŕtvolka, ktorá nech je akákoľvek veľká, tak nežije už teraz", komentuje ťaháka výstavy riaditeľ galérie Vladimír Beskid.

O celom projekte sa vyjadril ešte jednoznačnejšie: „Predstavuje veľmi strednoprúdový, komerčný, v niektorých prípadoch až gýčový program. Ak by som ja bol kurátorom podobnej výstavy, nikdy by nebola zaradená do výstavného plánu."

Kurátor na vlastnú päsť

Ako kurátor sa pod projekt podpísal Juraj Štaffa. Toto meno je síce v umeleckých kruhoch neznámym pojmom, zato v regionálnej politike ho pozná úplne každý. Ako asistent a pravá ruka župana Tibora Mikuša je veľmi aktívny pri propagovaní županovho programu a jeho politických ambícií. O to viac pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami.

To, že vysoký krajský úradník funguje zároveň ako kurátor, považuje za prirodzené a netají svoje ambície na poli kultúry: „Vďaka pochopeniu predsedu Trnavského samosprávneho kraja môžem realizovať projekty, ktoré sa stávajú lídrom", naznačuje cestu, ktorou sa „prepašoval" medzi profesionálnych kurátorov v línii galerijných výstav. Sochára Martina Palu označil za génia.

Na otázku, či pri koncepcii využil kvalifikovanú pomoc galerijných odborníkov, odpovedá jednoznačne: „Ja pracujem vždy sám, podmienky mi vytvoril kraj a nie galéria."

Štaffa netají svoje zásahy aj do ďalších inštitúcií. „Robíme množstvo takýchto projektov v knižniciach a v iných galériach. Som zameraný všeobecne", zdôrazňuje svoje nadriadené postavenie a pozíciu „Deus ex machina" v rámci kultúry kraja.

Štaffa si nemyslí, že narušuje ročný plán výstav, hoci jeho projekty sú „pripravované rýchlo a dané osobným kontaktom". Svoje umelecké zázemie opiera o kultúrnu komisiu, ktorú založil Tibor Mikuš ako svoj poradný orgán. Riaditeľ galérie Beskid má naopak vlastnú odbornú galerijnú radu, ktorej rozhodnutia župná komisia často nerešpektuje. V názore, čo by mali ľuďom prezentovať ako umenie, sa značným spôsobom rozchádzajú. „Medzi odborným a politickým pohľadom je veľká priepasť, a tam sa asi nevieme stretnúť", vysvetľuje Beskid.

Kultúru nahradzuje propaganda

Zákopová vojna medzi krajom a galériou vyvrcholila v minulom roku pokusom o odvolanie Beskida z postu riaditeľa, ktorý nevyšiel aj pre odpor umeleckej obce. Dnešný patový stav je výsledkom Beskidovho zmierenia sa s neodbornými zásahmi samosprávy do výstavného plánu, aj za cenu znižovania kreditu Koniarkovej galérie.

Súperenie o kultúrne projekty v kraji má dnes dvojité pozadie. Na jednej strane je masívna propagačná kampaň kraja a jeho župana v kultúrnych inštitúciách, ktorých pozvánky a plagáty začínajú pripomínať štýl Orwellovho Veľkého brata.

Druhý problém spočíva v samotnom zmysle fungovania galérie. Či jej pracovníci dostanú šancu priblížiť ľuďom určujúcu špičku dnešného umenia, alebo sa prispôsobia v prezentovaní šedého priemeru podľa vkusu ľudí, rotujúcich v regionálnej politike.

Vernisáž výstavy. Zľava do prava: kurátor Juraj Štaffa, predseda TTSK Tibor Mikuš, primátor Prešova Pavol Hagyari, sochár Martin Pala a riaditeľ GJK Vladimír Beskid. FOTO: GJK

Jedna z bronzových skulptúr Martina Palu. FOTO: GJK

Riaditeľ galérie označil niektoré z diel za strednoprúdový žáner na hranici gýču. FOTO: GJK