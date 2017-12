Bookerova cena pre Hilary Mantelovú

Britská spisovateľka získala prestížne literárne ocenenie za román Wolf Hall.

Najprestížnejšie britské literárne ocenenie tentoraz naplnilo predpovede bookmakerov.

LONDÝN, BRATISLAVA. Man Bookerovu cenu 2009 získala v utorok neskoro večer päťdesiatsedemročná britská spisovateľka a filmová kritička Hilary Mantelová za knihu Wolf Hall (Vlčia sála). Predseda poroty James Naughtie podľa BBC ocenil „ambície, smelosť a nádhernú prózu" autorky, ktorej patrí aj odmena 50 000 libier (53 775 eur).

Jej historický román o panovaní Henricha VIII. potvrdil úlohu mierneho favorita, do ktorej ho postavili predpovede stávkových kancelárií. Zvíťazil v konkurencii Juhoafričana J. M. Coetzeeho a jeho románu Summertime (Leto), ktorý je zakončením fiktívnej memoárovej trilógie tohto nobelovského laureáta a dvojnásobného držiteľa Man Bookerovej ceny.

Jej laureátkou je aj ďalšia neúspešná finalistka, autorka knihy The Children's Book (Kniha pre deti) Antonia S. Byattová. V hre o najprestížnejšie literárne ocenenie, udeľované od roku 1969 autorom z Veľkej Británie, Írska a krajín Commonwealthu, boli ešte Sarah Watersová, Adam Foulds a Simon Mawer, ktorého román The Glass Room (Sklenená izba) bol inšpirovaný príbehom slávnej brnianskej funkcionalistickej vily Tugendhat.

Minulý rok získal cenu prekvapujúco Ind Aravind Adiga s prvotinou Biely tiger.

Vlani, pri 40. ročníku, vyhlásili z dovtedajších laureátov cenu Best of the Booker. Získal ju Salman Rushdie za ságu Deti polnoci, s ktorou vyhral v roku 1981. Príbeh opisujúci dejiny troch generácií indickej rodiny predtým uspel aj pri štvrťstoročnici ceny v roku 1993 - táto „nadstavbová" pocta sa vtedy volala Booker of the Bookers.

Man Bookerova cena má aj svoj medzinárodný ekvivalent, ktorý sa v dvojročnom intervale udeľuje za celoživotné dielo autorom píšucim po anglicky alebo bežne prekladaným do angličtiny. Naposledy toto ocenenie získala Kanaďanka Alice Munroová, keď k vážnym adeptom patril aj Arnošt Lustig.