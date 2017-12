Múzeum v Louvri vráti "ukradnuté" pamiatky Egyptu

Francúzi vrátili všetkých päť archeologických artefaktov, ktoré boli údajne ukradnuté z hrobu blízko mesta Luxor.

7. okt 2009 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Múzeum v Louvri začalo pracovať na procese vrátenia piatich "ukradnutých" archeologických artefaktov Egyptu.

Rozhodnutie prišlo len krátko po tom, čo Egypt oznámil svoj zámer "ukončiť celú spoluprácu" v oblasti archeológie s Múzeom v Louvri dovtedy, kým sa diela nevrátia späť do krajiny, uviedol generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky Egypta Zahi Hawass.

Archeologické pamiatky boli údajne ukradnuté z jedného hrobu blízko mesta Luxor (700 kilometrov na juh od mesta Káhira). Spomenuté rozhodnutie malo vplyv na konferencie organizované francúzskym múzeom, podobne ako na práce ohľadne archeologického umiestnenia starobylého pohrebiska Sakkára, blízko hlavného mesta.

Podľa Zahiho Hawassa rozhodnutie doteraz ešte nebolo publikované, no prijali ho už "pred dvoma mesiacmi", čím popierajú, že by to mohlo byť nejakým spôsobom späté s neúspechom egyptského ministra kultúry Farouka Hosniho, pri pokuse viesť UNESCO.

Generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky Egypta dodal, že žiadosť o vrátenie artefaktov podali už pred rokom, pričom obvinili Múzeum v Louvri z ich nelegálneho nadobudnutia.

Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.