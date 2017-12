Žbirka: Buďme empatickí!

Slovenský spevák žijúci v Prahe nahral nový album s názvom Empatia.

8. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

Na svojom novom albume pracoval Žbirka bez stresu a pritom objavil novú speváčku Magdalénu Šalamounovú.

BRATISLAVA. Meky Žbirka si myslí, že keby ľudia mali v sebe viac empatie, tak by bol svet lepším. Je o tom presvedčený do takej miery, že slovom Empatia pomenoval aj svoj najnovší album, ktorý by sa mal na trhu objaviť koncom októbra.

„Človek by sa mal držať hesla, že nikdy nerob inému to, čo nechceš, aby robili tebe. Empatia je liek. Keby sme sa lepšie dokázali vcítiť do druhého človeka, tak by sa veľa zlých vecí nikdy nestalo. Teraz nemám na mysli nejaký manažérsky kurz, že buďme empatickí (smiech), skôr ľudský aspekt," hovorí v jednej z bratislavských kaviarní známy slovenský spevák.

Bez stresu

Pesnička Empatia vznikla ako jedna z posledných piesní nového albumu Mekyho Žbirku, ktorý na ňom pracoval s prestávkami už od jari tohto roku. Tentoraz však Žbirka vylúčil zo svojej práce stres.

„Vždy ma štvalo, že všetky pesničky sme nahrávali v kuse dva tri týždne, vždy bolo pri tom dosť nervov. Teraz som šiel do štúdia už v apríli, nahral zopár pesničiek, dal si pauzu a potom sa tam vrátil. Myslím, že je to na výsledku poznať, album nie je poznačený stresom a znie skutočne uvoľnene."

Žbirka sa opäť spoľahol na svojich mladších spolupracovníkov Aleša Zenkla a Honzu Horáčka, ktorí s ním robili už na jeho predchádzajúcich platniach Modrý album a Dúhy.

No absolútne novou postavou v jeho tíme je mladučká česká speváčka Magdaléna Šalamounová, pôsobiaca v nádejnej pražskej skupine Photolab. Slovenský spevák, žijúci v Prahe, ju objavil cez YouTube. Šalamounová sa už predstavila v úvodnom singli nového albumu Tento song.

„Stále ma zaujímajú nové skupiny našej scény. V obchode s CD som objavil album kapely Photolab a našiel som si ich veci na YouTube. Tam som ju počul spievať. Bola skvelá," spomína autor hitov ako 22 dní, Atlantída alebo Biely kvet.

Plní si sny

Empatia obsahuje štrnásť piesní, z ktorých väčšinu zložil na vlastné texty alebo na lyriku Joža Urbana a dvorného spolupracovníka Kamila Peteraja. Na albume sa objavia aj dve piesne Janka Lehotského, s ktorým Žbirka hral v 70. rokoch v skupine Modus.

Peteraj prispel na Empatiu textom Strom, ktorý vraj dvojica doladila cez telefón, keď bol textár na výlete v lese.

„Nesedeli mi tam nejaké hlásky, a tak mi ich z fleku nadiktoval. Hovorím mu: Kamil, je skvelé, že si v lese, veď táto pesnička sa volá Strom!"

Žbirka si na novom albume splnil aj jeden zo svojich bigbítových snov. Medzi kolekciu aktuálnych pesničiek zaradil aj I Need You od jeho milovaných Kinks. „Táto kapela je pre mňa veľmi dôležitá. Aj preto, že pochádza z londýnskej štvrte Fortis Green, odkiaľ je aj moja mama, ktorá rodinu Daviesovcov poznala. Pieseň I Need You som si vlastne nahral na svoje želanie."