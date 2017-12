Počuť Woodstock - alebo radšej dospieť

V kinách je film o legendárnom hudobnom festivale. Podľa knižky priameho neúčastníka ho nakrútil oscarový režisér Ang Lee.

8. okt 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Bola to masová hudobná akcia, ale režisér Ang Lee v nej dokázal nájsť aj pekný intímny príbeh.

Keby sa Elliotov otec začal smiať alebo rozprávať s inými ľuďmi, pre istotu by bolo treba volať doktora. Ani jeho mama nie je príliš spoločenská, ľudí podozrieva, sotva ich videla, ešte dvadsať rokov po vojne stále hromží na fašistov a okolie citovo vydiera svojou vynútenou emigráciou z Ruska. Dúfa, že neprosperujúci hotel jej pomôže splatiť Elliot - a Elliot, ten sa cíti dvadsať rokov za opicami, keď s týmito rodičmi ešte vôbec raňajkuje. Vie, že poriadny život je kdesi v San Franciscu, nie v malom Betheli. Ale aspoň sa snaží a má nápady.

Zavolá na okolité lúky organizátorov festivalu Woodstock, keď sa dozvie, že im povolenie na koncert zrušili v pôvodne plánovanom meste Wallkill. A hipisáci naozaj prídu. Všetko sa im tam páči. Hotelové izby, za ktoré by sa Elliotova mama mala od hanby prepadnúť, tiež.

Symboly alebo vesmírne heslá

Ang Lee nakrútil film Zažiť Woodstock podľa Elliotovej autobiografickej knižky. V šesťdesiatom deviatom už Elliot Tiber nebol dieťaťom kvetov, mal vyše tridsať. V tom slávnom, mýtickom príbehu - ktorý rozpráva on, je teda aj nadhľad, aj trocha irónie.



Na samotné koncertné pódium sa zrejme nedostal, hoci ho mal niekoľko metrov od domu. Ang Lee to rešpektoval. Elliot zažil niekoľko augustových dní organizovaním a on to sfilmoval veľmi priamočiaro. Hľadaním skrytých symbolov, v záberoch či mimo nich by sme asi strácali čas, no aj tak sa na to pekne pozerá.



Hipisáci boli celkom vtipní a občas prekvapili, až zaskočili, akí boli aj dobrí obchodníci. Vraveli pritom záhadné, takmer vesmírne heslá o láske a slobode, takže bolo asi normálne, že z toho zneisteli policajti, inšpektori i výpalníci.



Neprenositeľnú traumu Vietnamu sa Ang Lee pokúsil vyjadriť postavou Elliotovho kamaráta Billyho. Žiaľ, dosť nešťastne, pretože Emile Hirsch ho zahral veľmi zle. Samotné kvetinové nadšenie si však Lee predstaviť vedel, a dobre. Aj keď vraví, že ho vtedy sledoval z Taiwanu, pri televízii.

Nebyť a byť tam

V lete 1969 mohol byť z Elliota Tibera celkom vyrovnaný človek. Ang Lee ho vo svojom filme omladil a ten odkaz je celkom jasný. Zažiť Woodstock znamenalo využiť príležitosť. Dospieť, prijať seba i toho druhého, oslobodiť sa, vedieť o svojich hraniciach a zároveň tým neobmedzovať svoje sny. Alebo pochopiť, že rodičia a deti nie sú dva rôzne živočíšne druhy, ale tým istým, ktorý akurát starne.



Hlavnú úlohu v tomto nakoniec intímnom príbehu dostal Demetri Martin, nijaká žiarivá hviezda. Rozumného chlapca v citovom zmätku zahral veľmi inteligentne, s jemným odtieňom karikatúry.



Možno, že nič iné by sa ku krehkému filmu nehodilo. Nie je to strhujúce dielo, je v tom dobrom zmysle slova nevýrazné. Jeho dotyk s neulapiteľným obdobím nádeje je rovnako letmý ako bojazlivé objatie otca so synom. Woodstock bol predsa už pred štyridsiatimi rokmi.