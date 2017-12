Jay-Z: Michael Jackson mi naspieval vokály do jednej piesne

Jeho meno sa však v booklete neuvádza a raper prezradil túto skutočnosť až teraz.

8. okt 2009 o 19:00 SITA

BRATISLAVA.Americký raper Jay-Z v rozhovore pre hudobný týždenník NME prezradil, že zosnulý Kráľ popu Michael Jackson s ním spolupracoval na jednej zo skladieb na albume Blueprint (2001).

Konkrétne ide o pieseň Girls, Girls, Girls, ktorú produkoval Just Blaze a Jackson v nej spieva vokály.

Obaja interpreti si predtým vyskúšali spoluprácu aj na remixe Jacksonovej skladby You Rock My World. Okrem toho Jay-Z v roku 2001 pozval speváka na pódium počas svojho vystúpenia na festivale Summer Jam v New Yorku.

Na margo Jacksonovej smrti 39-ročný hudobník, vlastným menom Shawn Corey Carter, povedal: "Je to veľká tragédia, že zomrel, najmä pre jeho deti. Ale na druhú stranu, takto má aspoň šancu, že ho budú oslavovať ako génia, ktorým bol, bez ohľadu na všetky tie ostatné veci. Lebo si nie som istý, či by sa tak stalo, keby bol stále nažive".