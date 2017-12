Som Johnny Marr. Zn. Hľadám kapelu

Bývalý člen kultových The Smiths si dnes užíva hudbu s o generáciu mladšími kapelami.

9. okt 2009 o 0:00 Peter Bálik

Skvelý gitarista z Manchesteru, ktorý v súčasnosti žije v americkom Portlande, si určite nemusí dávať inzerát do novín. Kto by nechcel využiť služby tohto skladateľa a skvelého inštrumentalistu, ktorého dnes radia do rovnakej ligy s Jimmym Pageom alebo Keithom Richardom? No Marr to nerobí pre peniaze, ide tam, kde cíti, že sa deje niečo výnimočné.

Jeho poslednou misiou je britská skupina The Cribs. Možno si túto trojicu bratov Jarmanovcov pamätáte z vlaňajšej Pohody, no vtedy táto alternatívna gitarovka vystúpila ešte bez špeciálneho člena. Na ich novom albume Ignore The Ingnorant je však jeho prínos veľmi cítiť.

Johnny Marr nedávno vyhlásil, že je to najlepšia hudba, akú nahral za posledných dvadsaťpäť rokov. Fanúšikovia, ktorí si ho ešte pamätajú ako člena legendárnych The Smiths, by mohli namietať, duo Morrissey/ Marr mnohým pripomínalo legendárnu úderku Lennon/McCartney. Len si zoberte jeden z najlepších albumov 80. rokov The Queen Is Dead.

Keď sa The Smiths rozpadli, bola to malá tragédia. Ale odkedy Marr nastúpil na sólovú dráhu, nahral množstvo skvelých vecí.

V podstate je hudobným cestujúcim. Nikdy nezostane na jednom mieste dlhšie než treba a rád sa vrhá do nových dobrodružstiev. Po rozpade The Smiths sa pridal na krátky čas k The Pretenders, s Bernardom Summerom zakladá duo Electronic a ponúka služby stále nedocenenej kapele The The, s ktorou nahráva skvelé albumy Mind Bomb a Dusk.

Neskôr spolupracoval s Brianom Ferrym, Oasis, Pet Shop Boy alebo Beckom. Začiatkom nového tisícročia spolu s Zakom Starkleym, synom Ringa Starra, založil kapelu Johnny Marr and The Healers, kde sa predstavil prvýkrát aj ako spevák.

No oveľa lepšie mu išla spolupráca s menej známymi menami. V roku 2006 prekvapil mnohých, keď sa dal dokopy s americkou alternatívno-rockovou kapelou Modest Mouse, potom plynulo prešiel ku The Cribs. Fanúšikovia The Smiths v kútiku duše veria, že ešte raz uvidia vedľa seba stáť Morrisseyho s Marrom, no k tomuto comebacku pravdepodobne nikdy nepríde. Morrissey je na úspešnej sólovej dráhe a Marr je dnes spokojný v The Cribs.

Je zaujímavé sledovať 45-ročného hudobníka, ktorý si najlepšie rozumie so spoluhráčmi mladšími o generáciu. Pokiaľ ho hlad po hudobnej mágii neopustí, môžeme od neho očakávať ešte mnoho skvelých vecí.

„Som predovšetkým ten, kto rád tvorí s inými. Pokiaľ som v tom až po uši, verím, že sa stane niečo výnimočné. Podmienkou je, že aj druhá strana musí cítiť to isté. Len vtedy sa dá zložiť niečo výnimočné. Stalo sa mi to s The Smiths, dnes to mám aj s The Cribs," povedal nedávno pre BBC.