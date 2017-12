Gitarista Aerosmithu pracuje sólovo, lebo skupina zaspala

Gitarista Joe Perry nevie, či kapela prekoná najnovšie ťažkosti, a tak rázne uvádza do života svoje plány na sólové turné a nahrávanie albumu.

9. okt 2009 o 13:00 TASR

LOS ANGELES. Rocková skupina Aerosmith od svojho založenia pred 40 rokmi prežila drogy, odchody hudobníkov aj nezhody. Gitarista Joe Perry však nevie, či kapela prekoná najnovšie ťažkosti, a tak rázne uvádza do života svoje ambiciózne plány na sólové turné a nahrávanie albumu.

Perry vyhlásil, že spevák Aerosmithu Steven Tyler sa od svojho pádu z pódia začiatkom augusta, keď si zlomil rameno, nerozpráva s ostatnými členmi a komunikuje s nimi len cez svojich nových manažérov.

Táto udalosť spôsobila, že skupina musela zrušiť zvyšnú časť turné.

Perry v súčasnosti sedí v štúdiu, kde nahráva nový sólový album.

Má názov Have Guitar Will Travel a podporí ho aj koncertnou šnúrou, ktorú začne v novembri a bude trvať až do začiatku roku 2010.