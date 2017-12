Na európskych Oscarov nominovali slovenský dokument o kuchároch

Film Petra Kerekesa o tom, ako vojenskí kuchári a kuchárky vplývajú na chod dejín, nominovali na "európskeho Oscara" v kategórii dokumentov.

9. okt 2009 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Európska filmová akadémia nominovala na svoju cenu Prix Arte za dokument aj snímku slovenského dokumentaristu Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny. Slovensko-rakúsko-český koprodukčný film hovorí o tom, aký vplyv majú vo vojnách kuchári a kuchárky.

Režisér a scenárista v jednej osobe navštívil vojenských kuchárov a kuchárky v rôznych európskych krajinách, aby zaznamenal ich príbehy o tom, ako prežiť a ako pomôcť prežiť aj ostatným.

Film má úspech aj v zahraničí, Kerekes zaň získal Zvláštnu cenu poroty na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Hot Docs v kanadskom Toronte. Snímka momentálne putuje po celom svete, vybrali ju do programu napríklad filmových festivalov vo Vancouveri, v Haife, Chicagu, Záhrebe, Mexiko City či v španielskom Valladolide.

Do boja o "európskych Oscarov" v kategórii dokumentárnych snímok vybrala akadémia francúzsky dokument Les Plages d'Agnés (Beaches of Agnes) od Agnés Vardy, ktorý na Medzinárodnom festivale frankofónneho filmu Bratislava uviedli pod názvom Pláže Agnés Vardovej, taliansko-americký Below Sea Level Gianfranca Rosiho, belgický Les damnés de la mer (The Damned of the Sea) Jawada Rhaliba, dánsko-rakúsko-izraelsko-americký Hashmatsa (Defamation) Yoava Shamira, nemecký Das Herz von Jenin (The Heart of Jenin) Leona Gellera a Marcusa Vettera, nemecko-rakúsky Pianomania Lilian Franck a Roberta Cibisa, švajčiarsky Das Summen der Insekten - Bericht einer Mumie (The Sound of Insects - Record of a Mummy) Petera Liechtiho, švajčiarsko-nemecký Die Frau mit den 5 Elefanten (The Woman with the 5 Elephants) Vadima Jendreyka a dánsky Burma VJ Andersa Ostergaarda.

Víťazné dielo vyberie porota v zložení dokumentaristka Nino Kirtadzé, producent Franz Grabner a dokumentarista Viktor Kossakovsky. Výsledky oznámia na 22. udeľovaní Európskych filmových cien 12. decembra v nemeckom meste Bochum.