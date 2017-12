O zle môžeme napísať len vlastný príbeh

So spisovateľom Pavlom Vilikovským o extrémnej osamelosti, pátraní po zle i o tom, ako nedychtí po románe.

12. okt 2009 o 0:00 Alexander Balogh

Keď začiatkom nového tisícročia, ale aby to neznelo tak nafúknuto, teda keď v roku 2001 napísal PAVEL VILIKOVSKÝ svoj román Posledný kôň Pompejí, povedal, že je to na jeho pomery hrubá kniha. V skutočnosti nebola nijako mimoriadne hrubá - iba ak na jeho pomery. Asi aby úspešný autor zostal verný „svojim pomerom" aj pri najnovšej knihe Vlastný životopis zla, ktorá má tých strán predsa len trochu viac, s takmer vážnou tvárou vyhlásil, že ide vlastne o dve novely, ktoré vyšli spolu len preto, že sa vydavateľovi zaviazal napísať román.



Treba povedať, že dosť čitateľov si román definuje a „spoznáva" práve podľa hrúbky knihy. No aby sme im nekrivdili, ani tí literárne erudovanejší nie sú pri žánrovom zaradení niektorých vašich kníh celkom zajedno. Najčastejšie sa vraví, že vaším prvým románom, po rade noviel a poviedok, bol Posledný kôň Pompejí. Je to tak?

„Toto ma príliš netrápi. Ja by som pokojne vyhlásil za román aj dávnejší Peší príbeh, stavbou sa tomu blíži, ale nebojujem o to, aby sa niečomu udelil titul román. Nemám k nemu taký vzťah, nedychtím po románe."

Kniha Vlastný životopis zla je o Zle s veľkým Z, i o tom s malým z. Váš rozprávač prizná, že o veľkom nevie nič.

„Áno, nevie sa o ňom ničoho dopátrať. Ale potom je také to všedné, malé každodenné zlo, ktoré si človek nesmie predstavovať ako niečo mimo seba a sebe cudzie. O tom obyčajnom zle s malým z, ktoré nosí každý v sebe, sa dá napísať iba vlastný životopis. Jedine to má zmysel. Preto to slovko vlastný v nadpise sa vzťahuje na mňa, na rozprávača."

Kniha je zložená z dvoch príbehov, ktoré okrem iného spája aj fenomén extrémnej osamelosti ich protagonistov Jozefa K. a Márie M. Prvá z tých postáv nie je v literatúre žiadnym nováčikom, ale u Márie M. si môžeme len domýšľať súvislosti, či nie?

„Nie, nie. V tom prvom prípade nejde o žiaden kafkovský odkaz, možnosť takejto interpretácie som si uvedomil až neskôr. Nakoniec, Jozef K. sa objavuje len v názve novely, v celom texte ho už nazývam tým nezvyklým priezviskom Karsten. A príbeh nezvestnej Márie M., políciou prezývanej Alkapúnka, je inšpirovaný skutočnou udalosťou. Netreba za všetkým hľadať symboly či literárne odkazy."

Kým prvý príbeh vychádza zo zla takpovediac spoločenského, keď Štátna bezpečnosť vydieraním núti Karstena k spolupráci, v druhej časti knihy ide viac o zlo jednotlivca.

„To spoločenské zlo vieme azda v tej jeho plošnosti a všeobecnosti ľahšie rozoznať, čo však neznamená, že mu vieme ľahšie vzdorovať. Len je zreteľnejšie tým, že je systémové. Naše osobné zlo je skrytejšie a ťažšie sa k nemu človek priznáva a ťažšie aj proti nemu niečo podnikne."

Aký je vzťah medzi osamelosťou a zlom?

„Kedysi som mal takú predstavu, že osamelosť robí človeka zraniteľným voči zlu, ale keď je naviazaný na ľudí, tak tomu ťažšie podľahne. V tejto knihe mi však o to príliš nešlo."

V úsilí dopátrať sa podstaty zla hrajú v knihe dôležitú úlohu denníky pohlavára tretej ríše Jozefa Goebbelsa, až sa rozprávačova manželka pýta: „Čo to je v tebe, aké zlo, že ťa tak priťahujú tie kreatúry?" Musí byť v človeku zlo, keď ho tak priťahuje?

„Nie, automaticky to o tom nesvedčí, veď manželka si rada do muža rypne. Nechcem to až tak zovšeobecňovať, ale iste to má istú príťažlivosť, ak sa človek týmito vecami nejako sústavnejšie zaoberá, kupuje si o tom knižky. Tá fascinácia zlom je istým spôsobom nákazlivá, alebo nasvedčuje, že nákaza už bola predtým zanesená. Aj uznávaní psychológovia píšu, že na ľudí, ktorí sa prizerajú zlu s veľkým záujmom, sa to zlo nejakým spôsobom prenáša."

Hoci v knihe ste si pre písanie o Goebbelsovi uvoľnili ruky aj tým, že ste si vytvorili postavu Geblska, citáty z jeho denníkov sú originálne. Váš záujem všeobecne o denníky je známy, dokonca ste napísali knihu Silberputzen, ktorá je imaginárnym denníkom, a tak by sa dalo predpokladať, že si píšete aj vlastné.

„To nie, chvíľu som to pre zaujímavosť skúšal, ale nechal som to. Samozrejme, občas si niečo zapisujem, ale to sú skôr poznámky. Iste, bola tam aj veta, že dnes som toľko chodil, až ma bolia nohy, ale to radšej nechajme."

V jednom publicistickom texte, inšpirovanom knihou, ktorej protagonistkou i rozprávačkou zároveň je vrahyňa, píšete, že hrozivosť niektorých zločincov je v tom, že ich nepriťahuje zlo, len ho proste nedokážu rozpoznať. Akoby si to zlo vyberalo ľudí samo. Je to bonmot alebo pravda?

„Neviem, či je to pravda, lebo nemám takú skúsenosť, je to myšlienka hodená do pľacu. Myslím si, samozrejme, že ak je nejaká pôda úrodná, tak sa tam tá vec skôr ujme. No či si zlo vyhľadá niekoho alebo nevyhľadá, to už je taký mysticizmus, tam by som sa ja až nepúšťal, hoci je pekné pripustiť takú možnosť. Ale nemyslím si, že sa zlo musí veľmi trápiť hľadaním."