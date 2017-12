Svet potrebuje optimizmus

Britský režisér Mike Leigh prekvapil filmom o bláznivej učiteľke.

12. okt 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Hlavnú postavu oceňovaného filmu Happy-Go-Lucky stvárnila Sally Hawkins.



BERLÍN, BRATISLAVA. Pred pätnástimi rokmi britský scenárista a režisér Mike Leigh vytvoril v dráme Nahý podmanivý portrét utáraného, mierne psychotického, no napriek tomu inteligentného Johnnyho, blúdiaceho Londýnom.

Pred devätnástimi rokmi nakrútil komédiu o obyčajných Londýnčanoch Život je sladký. Do sveta komédie zablúdil i muzikálom Topsy-Turvy spred desiatich rokov. No pre väčšinu je autorom dojímavej drámy Tajnosti a lži, ktorá získala Zlatý glóbus, tri ceny na festivale v Cannes a najmä päť nominácií na Oscara. Na ďalšie tri Oscary nominovali jeho drámu Dve tváre Very Drake po tom, ako si roku 2004 z Benátok odniesla Zlatého leva.

Optimista na staré kolená

Preto jeho film Happy-Go-Lucky mnohých prekvapil. Nielen ďalšou nomináciou na Oscara, ale už tým, že je to komédia. Navyše - komédia o žene, učiteľke, ktorej optimizmus hraničí s detinskosťou. Netradičná komédia režiséra a scenáristu štyri razy nominovaného na Oscara, mala svetovú premiéru na lanskom medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne. Hrdinka filmu irituje takým silným bujarým optimizmom, až to prekvapilo i ostrieľaných festivalových divákov. Nečudo, že na stretnutí tvorcov s novinármi musel 66-ročný režisér vyvracať podozrenie, či sa na staré kolená aj on nezačína pozerať na svet s optimizmom.

„Možno by sa dalo povedať, že s vekom mi pribúda schopnosť nadhľadu," povedal. „Ale nespoliehajte sa na to, že aj môj nasledujúci film bude veselý, pretože ani sám neviem, aký bude."

Leigh priznal, že podľa neho náš svet potrebuje viac optimizmu: „Happy-Go-Lucky nie je o Londýne či o Anglicku. To, že si ničíme našu planétu, nie je predsa len anglický úkaz. Žijeme pochmúrne časy, v ktorých treba ľudí s optimizmom. Takými sú napríklad učitelia. Kto učí, verí v budúcnosť - a to je pozitívne.‟

Zároveň však poprel, že by jeho cieľom bola chvála bláznovstva či prvoplánové rozsievanie optimizmu: „Moje filmy nestoja na takýchto prostých základoch. Presnejšie by bolo povedať, že som nechcel nakrútiť film, ktorý by divákom niečo hovoril. Mojím cieľom bolo komunikovať prostredníctvom emócií, nechať publikum niečo precítiť. Čo? To vám nemôžem povedať, pretože ak by sa to dalo vyjadriť slovami, ušetril by som mnoho peňazí i síl - nemusel by som o tom robiť film."

Nie som Poppy

Tridsaťtriročná britská herečka Sally Hawkins s Mikom Leighom spolupracovala tretí raz, takže vedela, čo ju čaká: „Nakrúcať s Mikom je zážitok a dobrodružstvo, pretože on nerealizuje nejakú presnú predstavu, ale tvorí počas nakrúcania. Príbeh i charaktery. Takže na začiatku netušíte, o čom to bude a čo budete hrať. Nedostanete hotový scenár, všetko vzniká priamo na mieste, počas nakrúcania."

Netušila teda, aká náročná rola ju čaká. „Keď sa na to pozerám teraz, neviem, či by som mala odvahu prijať ponuku na takúto veľkú, ťažkú rolu. Poppy je neznesiteľná, pretože je extrémna. Provokuje, lebo je ako zrkadlo, v ktorom ľudia okolo nej vidia sami seba neľútostne ostro."

Na lanskom Berlinale vo februári, krátko po dokončení filmu, herečka pripustila, že sa ešte úplne nevymanila z filmovej úlohy: „Nedokážem sa na film pozrieť objektívne, dokonca ani tu, s festivalovým publikom. Stále mám pocit, akoby to bol film o mne, hoci v skutočnosti som iná ako Poppy. "

Nečudo, že na Sally Hawkins sa po berlínskom Striebornom medveďovi zosypal dážď ďalších filmových cien (Zlatý glóbus, Cena americkej filmovej kritiky, Hollywood Breakthrough Award, Satellite Award a mnoho iných).