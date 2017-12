Zverejnili prvú skladbu Michaela Jacksona od jeho smrti

Balada o nečakanom zaľúbení bola zverejnená v New Yorku o polnoci miestneho času. Vypočujte si ju na SME.sk.

12. okt 2009 o 9:25 TASR

NEW YORK. Prvá pieseň kráľa popu Michaela Jacksona, ktorá mala byť vydaná po jeho júnovom úmrtí, bola dnes ráno dostupná na internete.

Skladba This Is It, balada o nečakanom zaľúbení, bola zverejnená na Jacksonovej oficiálnej stránke www.michaeljackson.com v New Yorku o polnoci miestneho času (06.00 h SELČ), ešte pred uvedením dokumentárneho filmu do kín a vydaním albumu s rovnakým názvom. Pieseň zaslali aj rozhlasovým staniciam.

Skladba sa začína slovami "This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand." A potom Jackson pokračuje: "Falling in love wasn't my plan. I never thought I would be your lovebird."

Sprievodné vokály v piesni spievajú Jacksonovi bratia. Skladba odznie v záverečnej scéne dokumentárneho filmu, ktorý diváci môžu v kinách prvý raz uvidieť 28. októbra, a bude sa nachádzať aj na dvojcédečku, ktoré má vyjsť 26. októbra. Informácie uviedla Jacksonova webová stránka.

Dokumentárny film ponúkne divákom pohľad do zákulisia na Jacksonových skúškach pred vypredanou sériou 50 koncertov v Londýne, ktorá sa mala začať v júli a takisto niesla názov This is It.

Nebola zverejnená žiadna informácia, kedy bola pieseň pôvodne nahratá, ani to, kedy k nej Jacksonovi bratia nahrali vokály.

Balada bude podľa očakávania prvou z dlhého radu Jacksonových skladieb, ktoré hudobná spoločnosť Sony a spevákova rodina ponúknu verejnosti, keďže "preosievajú" jeho nevydané hudobné diela.

Spevák takých megahitov ako Thriller, Bad a Billie Jean sa po svojej smrti 25. júna dostal opäť do rebríčka najpredávanejších hudobníkov. Magazín Billboard uviedol, že Jacksonových nosičov sa za týždeň od smrti predalo päť miliónov albumov.